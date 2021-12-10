Медведчук который год подряд является одним из самых влиятельных украинцев по версии разных изданий. В отличие от "зеленых" однодневок

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Оригинал - на сайте Skeptic.

На днях издания "Телеграф" и "Вести" презентовали свои рейтинги "топ-20" и "топ-100" самых влиятельных украинцев 2021 года. Коротко их можно очертить так: Зеленский/Ермак, Ахметов/Коломойский, Медведчук, а дальше куча "зеленых" политиков-однодневок, оказавшихся наверху только благодаря занимаемых должностям. Если уж откровенно, то и Зеленский с Ермаком наверху – это не признание их влияния, а скорее дань высоким постам во главе государства. О "влиянии" Зеленского ярче всего говорит его второе место в рейтинге "Вестей" - вслед за Ермаком. А вот кто из года в год занимает высокие места подобных рейтингов – Виктор Медведчук. Не занимая государственных постов, находясь в оппозиции, пребывая под домашним арестом – Медведчук не только не теряет свой политический вес, но и прибавляет. Сегодня он самый влиятельный человек, способный выступить против политики действующей власти, лидер, вокруг которого сформировалась оппозиция режиму Зеленского.

из открытых источников

А вот рейтинги трех изданий за прошлый год. Как видим, даже соросовское НВ поставило Медведчука на 5 место. Удивительное (на самом деле нет) совпадение мнений журналистов разных изданий.

из открытых источников

Для сравнения, посмотрите на позиции Авакова в прошлом году и в нынешнем. Потерял пост и упал в рейтинге. Порошенко в 2021 году был не очень активным и это отразилось на его политических позициях. Против Медведчука же власть и вовсе развернула невиданную кампанию репрессий. По сфабрикованным уголовным делам он был отправлен под домашний арест и не мог принимать участия в заседаниях Верховной Рады. Но позиции Медведчука от этого не пострадали. Потому что у лидера ОПЗЖ очень четкая политическая повестка, которая находит все более широкую поддержку в обществе. Украинцы не желают конфликтовать с Россией, требуют мира на Донбассе, желают восстановления экономики и прекращения деления людей на сорта. Это политическая повестка здорового человека, и потому неудивительно, что Медведчук остается востребованным политиком.

Именно он способен принести мир в Украину и наладить отношения с соседними странами. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране, - поддержка со стороны президента России Владимира Путина. Кремль не раз выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. В пророссийском электоральном поле равных Медведчуку нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. И эти связи лидера ОПЗЖ точно стоит использовать во благо страны.

А теперь посмотрим, что могут предложить "зеленые", которые попали в десятку рейтингов. Эти все даниловы, бакановы, тимошенко, подоляки, арахамии, шмыгали. Страну за два года они ушатали, здесь им нет равных. Но если они завтра потеряют власть, про них вмиг все забудут. Вот такое "влияние".

Кирилл Ковальчук