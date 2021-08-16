Медведчук использовал выступление в апелляционном суде как публичную площадку, чтобы разгромить все обвинения властей

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Сергей Онищенко в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Июль месяц 2021 года оказался жарким и в прямом, и в буквальном смысле. Обычно мы привыкли к тому, что окончание сессии Верховной Рады знаменует собой финал политического сезона.

Но на этот раз все получилось наоборот. На июль 2021 года пришлось такое количество по-настоящему горячих событий и горящих новостей (как любят писать западные СМИ, breaking news), что ему может позавидовать даже разгар политического сезона.

Ситуации, когда политическая жизнь бьет ключом – это тест для украинской политики. Поэтому рейтинги медиапопулярности показывают, кого вынесла наверх мутная война хайпа, а кто по-настоящему интересен СМИ и способен эффективно отстаивать свою политическую повестку, независимо от завихрений политической моды.

Скажем, такая фигура как министр экономики Алексей Любченко, получивший 22 место – это новичок в топ-25 рейтинга. И интерес СМИ главным образом вызван тем, что фамилия Любченко прозвучала в качестве возможного сменщика нынешнего премьера Дениса Шмыгаля, получившего 11 место. Чтобы закрепиться среди тяжеловесов, Любченко придется на деле доказать, что он действительно также интересен СМИ и аудитории как тяжеловесы вроде Владимира Зеленского, Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

А вот министру обороны Андрею Тарану, получившему 18 место, события июля показали, что нужно готовиться … к обороне. В политических кругах прозвучали мнения, что Тарану пора "на выход", особенно громко эти голоса зазвучали после того как президент Зеленский уволил командующего Вооруженными силами Руслана Хомчака. А народный депутат Ирина Верещук (38 место) публично заявила, что готова занять пост министра обороны Украины.

Каждый день новости свидетельствуют, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко, занявший 10 место, находится в состоянии войны с Офисом президента. Точнее будет сказать так, что это офис Зеленского начал наступление на Кличко и киевские элиты. Практически каждый день приходят новости о том, как ГБР и СБУ провели обыски на том или ином коммунальном предприятии, либо в департаменте КГГА.

А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (5 место) героически воюет с Путиным, выстреливая очередями грозных заявлений практически каждый день. Хотя иногда получается откровенно смешно, когда Кулеба накануне встречи президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявляет "Ни слова об Украине без Украины", а западные лидеры даже не удосуживаются проинформировать Зеленского и компанию, о чем они собираются договориться и как решить судьбу украинской ГТС. А все вместе это выглядит как громкий провал украинского МИДа и лично Кулебы, разве нет?

Казалось бы, июль - это время отпусков, когда народ мало интересуется политикой. Но Виктор Медведчук, занявший 4 место, сумел разрушить этот стереотип, доказав, что внимание СМИ к его фигуре не зависит от времени года и от занимаемых должностей. А скорее зависит от той политической позиции, которую отстаивает оппозиционный лидер. Медведчук грамотно использовал выступление в Киевском апелляционном суде как публичную площадку, с которой он разгромил все обвинения против себя и еще раз аргументировал, что речь идет о репрессиях со стороны Зеленского против своего главного политического оппонента. Также Медведчук подготовил концептуальную статью "О будущем украинского и русского народов", которая перекликается с программным текстом российского президента Владимира Путина.

Вслед за Медведчуком и другие политики высшей лиги постарались соответствовать и подготовили серьезную реакцию на статью Путина. Например, экс-президент и народный депутат Петр Порошенко (3 место) опубликовал пространную статью в польской "Газете Виборчей", а президент Владимир Зеленский записал очередное видео-обращение. А в целом в июле Порошенко обещал за год вернуть Крым, требовал от Зеленского продолжать борьбу против "Северного потока-2" и старался всячески обратить на себя внимание СМИ всеми доступными методами.

А вот 2 место Арсена Авакова рискует стать "лебединой песней" экс-главы МВД. Новость о том, что Аваков после разговора с президентом Владимиром Зеленским написал заявление об отставке, прогремела как гром среди ясного неба. Аваков занимал свой пост с февраля 2014 года, он пришел в МВД сразу после Евромайдана и считался "непотопляемым" политиком. Что ж, теперь Авакову придется доказывать, что он мощный политический игрок, не имея такого ресурса как должность руководителя МВД.

Что касается президента Владимира Зеленского, получившего 1 место в рейтинге, то у главы государства были как успехи, так и просчеты. Зеленский и его окружение в рамках кампании по укреплению президентской вертикали добились отставки Арсена Авакова с должности главы МВД, который представлял собой самостоятельного политического игрока, причем зачастую конфликтовавшего с Офисом президента. С другой стороны, Офис президента так чрезмерно пиарил будущую встречу Зеленского и Байдена в июле, что решение Белого дома назначить визит на 30 августа выглядит как однозначный проигрыш. Аналогично в список просчетов можно записать и встречу Джо Байдена и Ангелы Меркель, в ходе которой Вашингтон и Берлин согласовали позиции по "Северному потоку-2" и украинской ГТС, демонстративно проигнорировав мнение Киева и даже для проформы не организовав что-либо наподобие консультаций с Зеленским & Co.

Сергей Онищенко