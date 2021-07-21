Медведчук единственный украинский политик, который принципиально и последовательно поддерживает и защищает судебную ветвь власти, а Зеленский ее уничтожает

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Никита Варламов в своем блоге на Korrespondent.net.

Виктор Медведчук - единственный украинский политик, который принципиально и последовательно поддерживает и защищает судебную ветвь власти, а также делает все возможное для того, чтобы удержать экономику и геополитические позиции страны на достойном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, ради расправы над политическим оппонентом, на алтарь своей победы готов развалить все, начиная от социальной политики, заканчивая судебной системой.

Ради того, чтобы преследования Медведчука не прекратились, он готов "через колено" нагнуть суд, заставляя судей принимать откровенно абсурдные и совершенно не поддающиеся букве закона, решения. Это касается и продления домашнего ареста лидеру оппозиции до 7 сентября, и всего "уголовного дела", наспех состряпанным верноподданными из силовых структур. Даже студент-первокурсник юридического факультета легко поймет, что в нем фактически нет ни одного более-менее доказуемого обвинения. И судья, прекрасно это понимая, продолжает выступать в роли "клоуна президента", продлевая до бесконечности это унылое шоу.

Медведчук же, с большой долей стойкости и мужества, продолжает отстаивать свою правду исключительно в правовом поле. Его адвокаты подали апелляцию на несправедливое решение о продлении домашнего ареста. И судья, может, был бы и рад быстро рассмотреть, и отменить решение Печерского суда. Но нет, с Банковой наверняка поступил соответствующий звонок, и он "отмазался" заявлением, что, мол, не успел изучить материалы дела, и поэтому суд надо перенести.

Читая статью Медведчука "О будущем украинского и русского народов", слушая его заявления после суда, у меня сложилось впечатление, что политик, как опытный государственный деятель, призывает Зеленского, у которого из опыта - только выступления на корпоративах, одуматься и прекратить уничтожать страну ради собственных амбиций. И, несмотря на все преследования, великодушно продолжает делиться эффективными советами, подсказывая неопытному главе государства, как можно встать на рельсы развития и процветания. Зеленскому прислушаться бы к Медведчуку. Но нет, амбиции - превыше всего. А то, что из-за этого пострадает многомиллионная нация, нашего президента, не интересует.

Никита Варламов