Медведчук - единственный политик в Украине, у которого есть четкое понимание будущего страны, экономического и внешнеполитического вектора развития

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Лидер оппозиции Виктор Медведчук - единственный политик в нашей стране, у которого есть правильное адекватное понимание того, каким образом должна развиваться наша страна, какими должны быть ее экономический и внешнеполитический векторы. Это четко видно из его статьи , в которой Медведчук дал ответ президенту России Владимиру Путину на его публикацию "Об историческом единстве русских и украинцев". Только он четко и по полочкам дал развернутые ответы на ряд тезисов статьи Путина. В отличие от Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский, повел себя как полнейший политический профан, ограничившись очередной "шуточкой".

Это совершенно неудивительно. Что может знать вчерашний шоумен о макроэкономических процессах, о том, как они связаны с внешнеполитическим вектором развития страны? И главное: как соблюсти интересы народа, параллельно сохраняя добрососедские отношения с другими странами?

Эффективно руководить страной с помощью лозунгов, клише и "видосиков" - невозможно. Как и невозможно надеяться на экономический рост, ссорясь с одними, и полностью прогибаясь под других. Впрочем, Зеленского это вряд ли волнует. Ведь он, как и его "кнопочки", просиживают свои кресла явно с одной целью: срубить по-быстрому, и уйти по-тихому. Медведчук же, в отличие от всей этой когорты "новых лиц", жил и продолжит жить в Украине. И, соответственно, продолжит бороться за будущее своего народа.

Зеленский, на самом деле, поступил весьма опрометчиво, не обратив внимания на статью Путина. Ведь это не просто слова. Эта публикация, которая сделана одним из мировых лидеров, запускает определенные политические процессы, которые в будущем могут иметь очень серьезные последствия для нашей страны. Впрочем, на это обратил внимание только Медведчук, которого действительно заботит то, каким будет "завтра" нашей страны. А Зеленский отнесся к этому равнодушно, очевидно не связывая свое будущее и будущее семьи с Украиной.

Медведчук в своей статье очень четко объяснил, что наша страна не может быть "анти-Россией", судорожно пытаясь развернуться в противоположную сторону.

"Нынешняя власть продолжает крутить старую шарманку, что Россия ‒ отсталая страна, плохо управляемая страна, которая вот-вот развалится. Украинская политика официально призывает не принимать интересы России всерьез, изгонять российский бизнес с украинских рынков, отгородиться от России стеной и базами НАТО. Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности.

Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", - написал в своей статье Медведчук.

Он совершенно прав. Для Запада мы, однозначно являемся разменной монетой, которую можно использовать в собственных интересах, а затем выбросить за ненадобностью. И оппозиционный политик, прекрасно понимая это, предлагает абсолютно четкие и правильные шаги по предотвращению этого, опирающиеся на здравый экономический расчет.

И я уверен, что Медведчук, несмотря на все преследования власти, сможет их реализовать.

Александр Кальченко