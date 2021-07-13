Медведчук - единственный, кто борется с внешним управлением в то время, как Зеленский - окончательно прогибается под Запад

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно почтила 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны 112.ua

Об этом пишет Никита Варламов в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Украина полностью находится под внешним управлением, о чем вчера, совершенно справедливо написал в своей статье президент России Владимир Путин. Ярким примером этому является вчерашняя встреча украинского президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. В очередной раз стало понятно, что нашего президента, в отличие от лидера оппозиции Виктора Медведчука, мировые политики совершенно не воспринимают всерьез.

Зеленский, как полагается, пожаловался Меркель на "Северный поток-2" и на донбасский тупик. Та ответила в духе: мальчик, ты водочки налей, пока мы с Байденом будем обсуждать, что с тобой делать. Да, и не забудь выполнить формулу Штайнмайера, которую ты все никак имплементировать не можешь, и всех уже достал своими отговорками. Уверен, что именно в таком духе и происходил разговор за закрытой дверью. Иначе вряд ли фрау Меркель публично заявила бы, что, мол, встреча с Зеленским - это хорошо, но окончательно вопрос Украины она будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

В отличие от Зеленского, Медведчука уважают и на Западе, и в России. И с ним никто никогда не позволял себе говорить в таком духе, как с нынешним президентом. И, тем более, откровенно давая понять, что он - всего лишь промежуточное звено между "взрослыми дядями".

Медведчук договаривается раз и навсегда. Вспомните хотя бы его договоренности о внеочередных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", которую осенью одобрит ВОЗ, а также о технологиях ее изготовления. Лидер оппозиции получил твердые гарантии о снижении цены на газ на 25%, что позволило бы существенно сократить суммы в платежках для простых украинцев. А его плану по урегулированию конфликта на Донбассе аплодировали в Страсбурге, Париже, Германии и Москве!

Благодаря личным договоренностям Медведчука из плена ОРДЛО были освобождены полторы тысячи украинцев. Оппозиционный политик - единственный, кто соблюдает интересы страны, а не пытается угодить "партнерам", принеся в жертву интересы своей нации. Даже Путин это отметил, назвав его настоящим националистом!

Конечно Зеленский, рядом с Медведчуком, чувствует свою политическую ущербность. И именно поэтому пытается сделать все, чтобы убрать из политики человека, сумевшего, пребывая в оппозиции, сделать для страны больше, чем сам Зеленский. В ход пошли даже "грязные приемы" - травля семьи, близких и соратников. Но президент жестоко просчитался, если надеялся, что Медведчук испугается и покинет свою страну. Он, присутствуя на каждом из заседаний суда, в нечеловеческих условиях, в очередной раз доказывает: правда за ним, и он будет бороться до конца. Медведчук, в отличие от Зеленского, никогда не сдаст Украину и не предаст свой народ.

Никита Варламов