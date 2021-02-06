Медведчук действует как мудрый и дальновидный политик, а его сторонники — конструктивно настроенные прагматики, а не политические экстремисты, - Ренат Кузьмин

Сторонники Медведчука будут добиваться справедливости законными средствами в рамках существующих юридических процедур

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина

"Тут некоторые упрекают Медведчука и его сторонников в том, что в ответ на запрет телеканалов они не заблокировали работу парламента и местных советов, не вывели людей на улицы, не перекрыли автомобильные дороги, не остановили движение поездов, не захватили СНБО и вообще не начали революцию.



Объясняю. Медведчук действует как мудрый и дальновидный политик, а его сторонники — конструктивно настроенные прагматики, а не политические экстремисты. Они будут добиваться справедливости законными средствами в рамках существующих юридических процедур. А вот воспользоваться правом на протест или, как его ещё называют, правом на восстание, они конечно же смогут, но только если предусмотренные законом процедуры окажутся неэффективными. А вот вам цитата из принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека:



"необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения".

Теперь понятно?"