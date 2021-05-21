Медведчук делает для страны в разы больше, чем президент со всей своей командой, советниками и "зелеными кнопочками" в Раде

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Владимир Зеленский, репрессиями и санкциями против лидера оппозиции - председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, доказал миру только одно: президент Украины трус, который боится правды и тех, кто находит в себе смелость публично ее озвучивать.

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

А Медведчук показал всем, как должен поступать честный и мужественный человек, настоящий политик. Именно поэтому он смело отстаивает свою честь в суде, легко опровергая все притянутые за уши аргументы силовиков. Оппозиционный политик не стал убегать и скрываться где-то за границей, как того хотела власть. Он продолжает борьбу за то, чтобы люди в нашей стране знали правду о происходящем, чтобы наш народ жил достойно и процветал.

В чем же состоит правда Медведчука? В том, что он один делает для страны в разы больше, чем президент со своей командой, кучей советников, и "зелеными кнопочками" в Верховной Раде.

В первую очередь, правда Медведчука касается того, что наши люди заслуживают жить в достатке. Наши пенсионеры заслуживают спокойную старость, а не выживание, копеечную пенсию и заоблачные тарифы на газ и коммунальные услуги. И Медведчуку удалось договориться с Россией о снижении цены, благодаря чему тарифы для населения также можно было бы снизить в разы! Но власть, в угоду собственным амбициям, наплевав на миллионы своих сограждан, отказалась от предложения оппозиционного политика. И теперь, в условиях тотальной безработицы и непрекращающихся локдаунов, люди вынуждены еле сводить концы с концами только для того, чтобы очередное руководство "Нафтогаза" купило очередной самолет или организовало богатый корпоратив для сотрудников.

Правда Медведчука состоит в том, что украинцы достойны прививаться хорошей качественной вакциной, и более того, сами ее производить. И оппозиционный политик договорился, что наша страна одной из первых получит вакцину "Спутник V" - ту, за которую сегодня дерутся все ведущие страны мира! И нам могли бы передать технологии производства этого препарата, мы обеспечивали бы не только сами себя, с апреля начав полноценную вакцинацию, но и продавали бы ее за рубеж, тем самым пополняя бюджет страны на колоссальные суммы! Но амбиции власти, ее страх того, что у Медведчука получается лучше, чем у них, не дали возможности миллионам наших сограждан быть здоровыми, а тысячам - сохранить жизнь. Вместо этого власти бегали по всему миру, выклянчивая непонятного качества препараты индийского и китайского производства, которыми никто в Украине прививаться не хочет.

Правда Медведчука состоит в том, что этот политик один смог вернуть более 1500 наших сограждан домой. Более того, Медведчук разработал такой план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который удовлетворил все стороны конфликта, а также Париж, Берлин и Москву. Он не удовлетворил лишь нашу власть, которая, из-за зависти к чужим успехам, отбросила его, как и вопрос освобождения четырех простых украинок, которые могли бы быть уже давно на свободе, в кругу близких и родных.

Правда Медведчука, как видите, очень простая и понятная обычным людям. И это страшно раздражает нынешнюю власть, которая за два последних года не смогла добиться ничего, кроме очередного "закручивания гаек", как простым людям, в виде новых тарифов и налогов, так и СМИ, в виде закрытия трех независимых телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Однако история много раз доказала, что правда побеждает всегда. А это значит, что Медведчук победит в любом случае. Я, как и миллионы наших сограждан, в этом не сомневаюсь.

Александр Потемкин