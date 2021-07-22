Медведчук был прав – Украине нужно кардинально менять политический курс

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина останется с ржавой трубой и без денег. Украину просто использовали и бросили. Такова судьба буферных государств

Об этом пишет Владимир Шамин в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Виктор Медведчук в своей статье о будущем украинского и российского народов подметил важнейший момент – Украина не может быть вечно на страже интересов Европы и против России, и что когда Европа с Россией сблизятся, надобность в Украине отпадет.

"Ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов", – написал Медведчук.

Словно в воду глядел. США и Германия подписали договор о "Северном потоке-2", что означает сближение Запада с Россией. В ущерб интересам Украины. Издание Politico даже пишет, что Украине запретили критиковать этот немецко-американский пакт под угрозой ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. А чтобы Зеленский не плакал, Запад даст Украине жалких 200 млн евро "на энергетическую безопасность". Хотя раньше мы зарабатывали ежегодно на транзите газа по 3 млрд долл.

"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", – написал Медведчук.

Теперь же Украина останется со ржавой трубой и без денег. Украину просто использовали и бросили. Такова судьба буферных государств.

Почему это было понятно Медведчуку, но не понятно Зеленскому? Достаточно просто заглянуть в учебники истории, чтобы понять опасности, которые навязывал Украине Запад. Речь же не только о ГТС. Речь также о том, что Запад все это время толкал Украину к деградации, деиндустриализации, деинтеллектуализации. И вот мы остались без промышленности, без инвестиций, с угробленным образованием, с оттоком населения, а особенно – лучших умов.

Медведчук был прав – Украине нужно кардинально менять политический курс и выбираться из ямы, в которую нас затянуло внешнее управление. Иначе мы все утонем вместе с Зеленским.

Владимир Шамин