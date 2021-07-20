Медведчук – единственный лидер, за которого не стыдно. Он достоин того, чтобы возглавить нашу страну

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом пишет Никита Варламов в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук - единственный лидер, которого достоин того, чтобы возглавить нашу страну.

Его сегодняшнее поведение в суде в очередной раз это продемонстрировало.

Несмотря на вопиющее давление власти на судебную сферу, несмотря на все запугивания и обыски у членов семьи, Медведчук явился в суд, показал, что ему нечего бояться, что у него сильная позиция.

Но, власти в очередной раз перенесли дело.

Медведчук, воспользовался возможностью пообщаться с прессой и сказал следующее: "Этим делом власть пытается отвлечь внимание от тех проблем, которые существуют. Дело Медведчука – это частность. Она касается Медведчука, она касается партии, она касается того, что делал или делает Медведчук. А вот то, что происходит в стране, то, что сегодня кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы, – это действительно проблема. Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения, проблема в том, когда будет мир на Донбассе, проблема в том, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой, где мы будем брать деньги для выплаты зарплат, когда и где мы будем открывать новые рабочие места, как люди осенью смогут оплачивать коммунальные тарифы, которые растут".

Тем самым, Медведчук показал, что, даже находясь под домашним арестом, он остается едва ли не единственным политиком, который видит ситуацию в стране в целом.

Медведчук всегда был честным со своим народом, ни разу не предав интересы сторонников, последовательно и смело отстаивая свои позиции, не меняя их в угоду кому бы то ни было.

Украина за два года настолько устала от этих зе-профанов, которые могут похвастаться разве что экспертностью в вопросах публичной игры причинным местом на рояле. До экспертности в политике, экономике, геополитике нашей страны им также далеко, как Зеленскому до встречи с Путиным. Который, кстати, неоднократно, понимая, мягко говоря, неопытность своего украинского коллеги, неоднократно прямым текстом говорил о том, что преследование Медведчука, репрессии в отношении его близких и соратников, обернутся печальными последствиями для нашего главы государства. Но тот, видимо, понимает только язык силы, а не дипломатию, загоняя страну во все больший геополитический тупик.

В этой ситуации лидер оппозиции - единственный, кто смог бы вывести Украину из коллапса, в который ее всего лишь за два года загнала власть Зеленского. И простые украинцы это понимают, горячо поддерживая Медведчука. Обладая глубокими профессиональными знаниями, как в экономике, так и в геополитических вопросах, он смог бы не просто вытянуть страну из кризиса, но и наладить такие отношение с Западом И Россией, которые базировались бы на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, а не ожиданием подачек от одних, и показушным пренебрежением к другим.

Медведчук, даже будучи в оппозиции, сделал для страны столько, сколько Зеленскому и его "кнопочкам" даже и не снилось. Он добился для Украины 25%-й скидки на газ, смог договориться о первоочередных поставках высококачественной вакцины "Спутник V" и передачи технологий ее производства. В конце концов, он, путем дипломатии, добился освобождения более 1500 украинцев, которые были в плену ОРДЛО. И это - только малая часть того, что смог сделать Медведчук, не будучи при власти. А представьте, сколько всего он сделает для страны, когда наконец-то по праву возглавит ее или станет главой Кабмина?

Благодаря своему авторитету среди мировых лидеров, четкому и последовательному плану экономического прогресса, он сможет не просто вывести Украину из кризиса. Он сделает все, чтобы страна по праву заняла достойное место на геополитической арене мира.

Никита Варламов