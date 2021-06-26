"Медовый месяц" Киева и Вашингтона закончился. Наступают суровые будни

Джо Байден и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

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Перефразируя знаменитую сцену побега Шурика из психушки ("Кавказская пленница"), я бы сказал: грешно смеяться над "зеленскими".

Вот и Никиту Потураева (главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики) нужно понять. У человека, можно сказать, была наполненная травмами политическая молодость — когда в днепропетровской организации Партии регионов его цинично и зверски унижали зарплатой в долларах за организацию рекламы ненавистного ему тогда кандидата, а потом и президента Виктора Януковича.

И только 2014 год вернул измученную нарзаном тоталитаризма душу Потураева в светлую реальность либертарианской демократии. Где можно свободно "сводить счёты с Лениным и Сталиным", "сбрасывать атомную бомбу на Москву" и победить эпоху бедности путем "расстрела" депутатов политсилы Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь".

И ведь сработало! В первом приближении — стоило только Потураеву страстно захотеть навсегда покончить с эпохой бедности, как вуаля! — украинцам прилетела благая весть: тарифная комиссия НКРЭКУ с июля повысила зарплату себе любимым на 50%. Ну, а во втором приближении...

ОПЗЖ уже направила соответствующее обращение президенту Европейского парламента, президенту ПАСЕ, председателям политических групп ПАСЕ, а также послам стран-членов ЕС на Украине. А вдогонку и заявление о возбуждении против Потураева уголовного дела за призывы к массовым убийствам.

Как говорил американский писатель Амброз Бирс: "...оппозиция: в политике — партия, которая удерживает правительство от буйного помешательства...".

Впрочем, мы отвлеклись.

Вот, а поняв душевные страдания одного "радетеля за народ", мы сможем уяснить: а чего это вся властная верхушка вдруг хором занервничала и распсиховалась?

То накануне переговоров президентов США и России глава Офиса президента Андрей Ермак вдруг (в панике? запахло жареным?) бросается звонить помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану (американцы Ермаку посоветовали звонить в "Спортлото""), то советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович собрался уже срочно везти в Вашингтон (на утверждение Байдену, ага) какой-то особый "вариант модернизации Минских соглашений", то раненый на "колчаковских фронтах" Потураев окрашивает украинскую "демократию" в радикальный коричневый цвет ("коричневые", если кто забыл — традиционное название нацистов).

Такое ощущение, что все эти деятели бросились истерично напоминать о себе, доказывать свою лояльность, любовь и неоспоримую нужность "Вашингтонскому обкому". Нет?

А где у нас случилось? Да все просто. В своем интервью "Радио Свобода", 17 июня 2021 года, Виктория Нуланд (заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам, куратор "украинского направления") раскрыла в общих чертах — о чем принципиально договорились президенты США и России, что именно будет поддерживать Запад: "... реализация Минских соглашений... восстановление территориальной целостности Украины — взамен какого-либо типа политической автономии для Донбасса...". Что важно, судя из логики интервью нашего "куратора" — передача Украине контроля над границей произойдет после политического урегулирования, а не наоборот — как того постоянно добивается Киев.

И Вашингтон сейчас начнет "серьезные консультации с украинскими партнерами". Потому, что там прекрасно понимают — в Киеве не настроены на мирное урегулирование.

И вся "патриотическая" тусовка запаниковала. Запаниковали и перепугались, что "концепция меняется". А как, в какую сторону изменится — пока не очень ясно. Вот самые неуравновешенные и начали истерить. Испугались, сердешные, что может начаться "чистка рядов" и очень даже может "прилететь", придется отвечать. Хотя бы за бездоказательные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и закрытие оппозиционных телеканалов 112, NewsOne и ZiK (которое уже осудили в ООН — "решение, противоречащее международным стандартам"), "ручное" закрытие вещания "Першого Незалежного", за преследование, нелепые попытки "закрыть" и грязную информационную компанию против Медведчука.

Тем более, что эти деятели прекрасно понимают: "царь у нас хороший, это бояре плохие"! Следовательно, в ближайшее время Зеленскому могут понадобиться "стрелочники" — в большом количестве.

Вот "коллективный Потураев" и занервничал. И в его истерике уже слышится: "Не виноватая я!".

Впрочем, за Потураевых я спокоен. Эти "принципиальные" люди (а у "зеленских" таких большинство) сейчас мгновенно "переобуются" и будут сбрасывать "атомные бомбы" уже на тех, кто... длительное время разрушал страну, устраивал тарифный геноцид, репрессии против оппозиции и наживался на войне.

Так и хочется пожелать всем этим "слугам" и прочим "патриотам" — СДД!

Сожрите друг друга!

Алексей Куракин