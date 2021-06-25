Марьяна Безуглая написала в СБУ донос на Кузьмина

Марьяна Безуглая Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook

Как видите, главный реформатор СБУ и по совместительству руководитель ТСК "по делу вагнеровцев" Марьяна Безуглая требует от СБУ разобраться с Кузьминым и найти способ вывести его из состава комиссии, которая должна проверить причастность руководства Офиса Президента к срыву операции по задержанию иностранных наемников.

Мотивация? Цитирую: "...допускати цю людину (это Кузьмина) ...як допускати НКВД в українську криївку..." Ну как Вам? В "криївку"... "НКВД"... "цю людину"... Представляется такая картина: в "криївку", в которой потомки недобитых эсесовцев ведут некое расследование, ломится НКВДешник Кузьмин и требует, чтобы Марьяна Безуглая вынесла ему из схрона список бандеровских секретов...

Что же на самом деле происходит? А происходит то, что власть руками Безуглой пытается создать комиссию по проверке действий власти из людей, лояльных этой самой власти. Понятное дело, Кузьмин тут — лишний, ведь с ним не удастся "порешать вопросы" и расследовать "дело вагнеровцев" так, как нужно власти.

Почему Безуглая натравила за своего заместителя по ТСК СБУ, а не, скажем, ГБР? Потому что она занимается реформой именно СБУ и может шантажировать СБУшников возможностью повернуть эту реформу в любую сторону, к примеру, лишить их части полномочий или сократить их численность. А значит, СБУ полностью зависит от причуд этой реформаторши и предпочтёт с ней не ссориться.

В общем, какая власть, такие и реформы, какая ТСК, такое и расследование. Ну, давай, Безуглая, давай продолжай в том же духе.

Ренат Кузьмин