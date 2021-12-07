Марчевский: Украинцы за рубежом требуют восстановить вещание незаконно закрытых телеканалов

Митинг в поддержку закрытых оппозиционных телеканалов, Прага Фото из открытых источников

В Праге прошел митинг в поддержку закрытых украинских оппозиционных телеканалов. В нем принял участие и генеральный продюсер незаконно закрытого телеканала "112 Украина" Артем Марчевский

Мы вышли на улицу, потому что у диаспоры есть письмо с вполне понятными требованиями. Понятными для меня и для любого украинца. Они очень простые: прекратить давление на оппозиционные каналы, прекратить давление на оппозиционных политиков и начать вести нормальную внутреннею и внешнюю политику.

https://youtu.be/oJkqFnGOkr8

Наших три незаконно закрытых телеканала имели суммарную аудиторию около семи миллионов человек ежедневно. Это аудитория, которая была в Украине, мы никогда не меряли аудиторию, которая находится за пределами нашей страны. Сейчас, проведя один день в Праге, пообщавшись с нашей диаспорой, я понимаю, что это ещё несколько миллионов человек, разбросанных по всему миру. Их, по большому счету, лишили право на доступ к информации. Они вынуждены сейчас смотреть такие телеканалы как "Россия 24", "Россия 1", потому что они смотрят, как хорошо все по новостям на украинских телеканалах, а потом звонят домой родственникам, а они рассказывают, как все есть на самом деле.

Как они могут верить этим новостям, когда президент Зеленский рассказывает, как у нас в стране все хорошо и все развивается, а они звонят в Житомирскую или Закарпатскую область своим родным, а те рассказывают, что у них мизерные пенсии, и не хватает заплатить за газ или за свет?

Поэтому, конечно, люди в Праге требуют вернуть телеканалы, они хотят иметь качественный доступ к честной информации.

Артем Марчевский