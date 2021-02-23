Марчевский: Назревает скандал! Почему Зеленский делает из украинцев "подопытных кроликов"?

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте Молодёжного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Хотя, как все помнят, как он обещал этого не допустить, говоря… о российском "Спутнике V", который уже широко применяется в десятках стран. В Украине назревает скандал с КОВИД-вакциной. Министр Степанов уже несколько месяцев рассказывает, сколько миллионов доз нам добрый Запад даст, уже и дату начала вакцинации называли. Теперь вот выручила Индия…



Что-то там на первый случай Степанов лично везет (говорит - для медиков), ну и до лета уже аж 15 миллионов доз разной индийской вакцины пообещал.



Западной вакцины, той самой, которой контрабандой "Шмыгаль и Ко" уже привились, нам уже явно не видать. Не буду говорить о том, как индийский даже не аналог, а именно имитация англо-шведской вакцины был воспринят в ЕС, скажу только, что ЮАР уже купленный миллион доз индийского "Оксфорда" - вернули на завод-изготовитель.



Индийские нелицензионные подделки западных разработок – это вакцины для стран третьего мира. И стоят куда дешевле. Теперь её испытают на украинцах.

Скандал будет громкий – уже есть сигналы, что наши медики не хотят быть "подопытными кроликами" и в большинстве своем откажутся от вакцинации индийским суррогатом. Президент, который геополитику поставил выше жизни и здоровья людей, конечно оправдание придумает. Может Степанова громко сольёт в унитаз. Тем более, сегодня даже количество тестов делают на уровне мая прошлого года.



Для меня загадка, почему президент пытается довести страну до полной разрухи и развала, почему он умышленно делает из украинцев "подопытных кроликов"? Мы выбирали совсем другого Владимира Зеленского. Может его нам подменили?

Артем Марчевский