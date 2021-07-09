Марчевский: Для судьи Вовка вор в законе опасен только ночью, а глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно
Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.
Только что стало известно о том, что вора в законе Умку суд освободил из СИЗО под ‼️ночной домашний арест‼️
Слушал дело судья Вовк.
Выходит, по мнению коррумпированного беспредельщика в мантии судьи - вор в законе опасен только ночью, а народный депутат, глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно.
Артем Марчевский