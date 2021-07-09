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Марчевский: Для судьи Вовка вор в законе опасен только ночью, а глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно

Артем Марчевский
Артем Марчевский

Руководитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", генеральный продюсер телеканала "112 Украина"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Только что стало известно о том, что вора в законе Умку суд освободил из СИЗО под ‼️ночной домашний арест‼️

Слушал дело судья Вовк.

Выходит, по мнению коррумпированного беспредельщика в мантии судьи - вор в законе опасен только ночью, а народный депутат, глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно.

Артем Марчевский

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