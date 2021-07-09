Марчевский: Для судьи Вовка вор в законе опасен только ночью, а глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Только что стало известно о том, что вора в законе Умку суд освободил из СИЗО под ‼️ночной домашний арест‼️

Слушал дело судья Вовк.

Выходит, по мнению коррумпированного беспредельщика в мантии судьи - вор в законе опасен только ночью, а народный депутат, глава политсовета второй по величине партии в стране - опасен круглосуточно.

Артем Марчевский