Лямец: Впервые в истории телевизионные каналы закрыты просто по прихоти власти

Фото из открытых источников

Оригинал на странице Сергея Лямеца в Facebook.

Недавно мне выпала честь стать одним из секретарей Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Я не афиширую этот факт, ничего на этом не зарабатываю. Для меня это шанс сделать что-то для профессии и тем самым отблагодарить людей, которые вложили частичку себя в мое становление как журналиста. В данный момент, я считаю своим долгом остановить попытки власти протолкнуть репрессивный закон "О медиа". Власть оправдывает свое желание подмять закон и ввести цензуру тем, что борется с российской агрессией. Но это манипуляция. Борьба борьбой, а законность - законностью. Свобода слова гарантирована Конституцией и является неотъемлемым правом каждого жителя Украины.



Вот почему (а не потому, что мне и моим коллегам нравится Медведчук) я лично и многие мои коллеги осудили тот факт, что три телевизионных канала были закрыты без суда и опубликованных доказательств.



Это создает очень опасный прецедент. Впервые в истории Украины каналы закрыты просто по беспределу - потому, что власть решила так сделать. Одновременно с этим была проведена массированная пиар-кампания, в том числе с привлечением ботов, чтобы создать иллюзию общественной поддержки закрытия. Имею основания предположить, что власть обманула доверие и ввела в заблуждение официальных представителей США и Европы, точно так же не предоставив им никаких доказательств своей безупречной правовой позиции.



Я требую опубликовать те самые "железобетонные аргументы", на основе которых каналы были закрыты. Если эти доказательства действительно столь "железобетонны" - я лично поддержу закрытие каналов. Но факты должны быть открыты. После псевдопокушения на Бабченко, после псевдопокушения одного сотрудника СБУ на другого, после провала расследования дела Майдана, после позорного развала дела Шеремета - власти нет доверия ни на секунду. Свой лимит доверия она исчерпала собственными непоследовательными действиями. Поэтому аргумент "или верьте нам, или вы рука Кремля" - считаю манипуляцией. Покажите доказательства - и закрывайте на здоровье. Любое СМИ в Украине можно закрыть только по решению суда на основе предоставленных доказательств.



Эта позиция НСЖУ направлена на защиту каждого СМИ и каждого журналиста. Наша позиция очень прозрачна и логична. Если сейчас пропустить этот эпизод, завтра возникнет опасный прецедент. Точно так же без причины (потому что у власти есть какие-то "железобетонные аргументы 2" и ""железобетонные аргументы 3") власть закроет "Прямой", "Наш", "1+1" или любой другой телеканал. И тогда уже поздно будет кричать "покажите аргументы" - потому что в этот раз общественность промолчала и даже поддержала правовой беспредел. Мы не против наказания за вражескую пропаганду - но исключительно после того, как факты пропаганды опубличены и доказаны.



После аналогичного заявления главы НСЖУ Sergiy Tomilenko, в эфире возникла глава Нацрады по ТВ и радио Ольга Герасимьюк. Она заявила, что мнение Сергея не выражает позиции НСЖУ, что глава НСЖУ защищает Медведчука, а внутри Спілки нет единства. Заявление главы Нацрады я считаю манипулятивным и утверждаю, что глава государственного органа не имеет права делать такие заявления в адрес независимого профессионального объединения более 16000 действующих журналистов. Тем более, что Герасимьюк сама является членом НСЖУ и в курсе принципов, на которых построена организация.



Ниже я публикую ссылку на совместное официальное заявление секретариата Спілки. Специально для Ольги Герасьмьюк - отмечу: мы совместно осудили тот факт, что власть приняла решение без суда и публикации доказательств. Мы НЕ отзывали заявление Сергея Томиленко. Тем самым мы поддержали председателя НСЖУ.

Мы признаем тот факт, что у членов НСЖУ есть разные мнения по поводу произошедшего закрытия каналов. По нашему мнению, это лишь подтверждает демократичность объединения. Реальную демократичность, а не мнимое единство во имя сохранения власти или единство во имя освоения гранта.



Также мы совместно заявили, что Медведчука лично не поддерживаем, как не поддерживаем любые факты агрессии против Украины.



По моему личному мнению, Ольга Герасимьюк жестко нарушила этику взаимоотношений власти и журналистов. Глава Нацрады допустила непозволительные высказывания и должна принести извинения НСЖУ за попытку нанести ущерб репутации самой крупной в Украине профессиональной организации журналистов.