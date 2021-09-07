Лучше США: Почему паралимпийская сборная Украины достигает таких больших успехов

Украинская сборная на Паралимпиаде в Токио Forbes

В общем медальном зачете в Токио украинцы заняли пятое место, получив 98 наград, что всего на шесть меньше, чем у сборной США, делегация которой была намного больше.

Об этом пишет The New York Times.

По американским спортивным меркам, паралимпийцы Украины - это маленькое чудо, этакий славянский эквивалент бейсбольного клуба "Окленд Атлетикс".

На завершившейся в воскресенье токийской Паралимпиаде в общем медальном зачете украинцы заняли пятое место, получив 98 наград, или всего на шесть меньше, чем сборная США. Но у первой четверки стран - Китая, Британии, России и США - в Токио было у каждой более 220 спортсменов, а Украина привезла туда всего 143 атлета.

"Эта маленькая страна не по размерам успешна", - сказал официальный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс (Craig Spence).

Украинские олимпийцы с "обычных" игр такому успеху своих паралимпийцев могут только позавидовать, потому что они в медальном зачете в прошлом месяце были только шестнадцатыми. Эта команда завоевала одну золотую медаль, или ровно на четыре меньше, чем Максим Крипак, который за победы в соревнованиях по плаванию получил целых семь наград: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Благодаря этому он стал рекордсменом токийской Паралимпиады по количеству медалей.

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Украина уже на девятой Паралимпиаде подряд (включая летние и зимние Игры) входит в первую шестерку стран в медальном зачете. И это несмотря на то, что ООН постоянно называет ее одной из самых бедных стран в Европе, где трудно жить инвалидам.

Такие спортивные достижения практически не прерываются в последние годы, хотя Россия в 2014 году захватила Крым, отняв у украинских паралимпийцев тренировочный центр высоких достижений на Черном море. То есть формально россияне ничего не отнимали, поскольку государство Украина осталось собственником этого центра, однако давний депутат парламента и председатель украинского паралимпийского комитета Валерий Сушкевич заявляет, что украинскому гражданину сложно согласиться на пользование этим центром.

Новый украинский паралимпийский центр с оборудованием, приспособленным к нуждам инвалидов, строится в городе Днипро, находящемся в той части восточной Украины, которая контролируется украинским правительством.

67-летний Сушкевич вырос при советской власти. Он пользовался инвалидным креслом, но начал заниматься плаванием и участвовать в соревнованиях, несмотря нато, что в советском обществе существовало предубеждение против публичных мероприятий с участием инвалидов.

"Это считалось нарушением благостной картины Советского Союза", - сказал Сушкевич, которому власти по сути дела объявили в СССР, что он должен жить вне общества.

Советский Союз преуспевал на Олимпийских играх, однако на Паралимпиаду отправил своих спортсменов только в 1988 году, после чего СССР в 1991 году, наконец, распался.

Украина как независимая страна впервые появилась на Играх в Атланте в 1996 году и завоевала всего семь медалей - ровно столько, сколько один Крипак получил в Токио.

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Но Сушкевич разрабатывал программу "Инваспорт", в рамках которой во всех областях Украины строились спортивные центры для людей с ограниченными возможностями и спортивные школы для детей.

"В "Инваспорте" сочеталась государственная и негосударственная система", - сказал он. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить людям спортивную активность и параллельно содействовать появлению паралимпийцев.

"До спорта у меня практически ничего не было. Нет, буквально ничего не было, - рассказала в 2012 году "Би-Би-Си" двукратная чемпионка Паралимпиады по силовому троеборью со штангой Лидия Соловьева. - У меня не было квартиры. У меня не было зарплаты. У меня не было хорошей пенсии. Но сейчас благодаря спорту все это у меня есть".

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Марта Хуртадо (Marta Hurtado) подтвердила, что у инвалидов в Украине в целом весьма ограниченные перспективы.

"Беспокойство вызывает большая роль государственных учреждений в работе с украинскими инвалидами. Между тем будет лучше, если помощь им будет оказываться со стороны семей или их местных общин, - написала она нам в своем электронном письме. - Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями, когда инвалидов без всяких условий отправляют в обычную школу, остается редкостью, не превращаясь в норму. Это результат дефицита инфраструктуры и негативного отношения в обществе".

Бегунья Оксана Ботурчук, четыре раза участвовавшая в Паралимпийских играх и завоевавшая три серебряные медали в Токио, сказала, что ее стали больше узнавать в Украине после того, как в этом году вышел фильм о ее жизни под названием "Пульс".

"В моей стране спортсмены-паралимпийцы не очень популярны, - заявила она. - А теперь все вдруг узнали, кто я такая. Часто приходится слышать: о, это ты серебряная медалистка Паралимпиады?"

Этим летом президент Украины Владимир Зеленский встретился с паралимпийской сборной перед ее отъездом в Токио и извинился за то, что "ни один президент все эти годы лично не присутствовал на проводах наших паралимпийцев на летние и зимние Игры".

Перед зимней Паралимпиадой 2018 года произошло два важных изменения. Спортивные состязания начали транслировать в прямом эфире, а сумма премиальных стала примерно такой же, как и у олимпийцев.

По словам Сушкевича, вознаграждение за золотую медаль составляет около 125 000 долларов, за серебряную - 80 000 долларов, а за бронзовую - 55 000 долларов. Раньше эти суммы составляли, соответственно, около 40 000, 26 000 и 8 000. Примерно столько же сегодня получают американские олимпийцы и паралимпийцы.

Сушкевич признался, что этим летом результаты вызвали разочарование после третьего места в медальном зачете 2016 года (тогда в Рио Украина уступила лишь Китаю и Британии). Тогда золотых наград у Украины было 41, а в этом году 24. (Официально Международный олимпийский комитет считает места команд в медальном зачете по числу золотых медалей, а не по общему количеству.)

В Токио приехали спортсмены из России, которых в 2016 году не допустили до участия из-за организованной при поддержке государства допинговой программы. Это практически стало гарантией того, что украинская команда этим летом спустится на одно место ниже. В состав малочисленной украинской делегации редко входят спортсмены-колясочники, участвующие в состязаниях по баскетболу и регби - тех видах спорта, где много наград завоевывают американцы.

"Многие из окружающих говорили мне, что в 2016 году были восхищены нашими результатами прежде всего потому, что мы оказались сильнее США", - сказал трижды паралимпиец Максим Николенко, который в том году получил золото, а в Токио серебро и бронзу. "Извините, - смущенно добавил он, - но они действительно этим гордились".

Гвен Кнапп

Перевод: ИноСМИ