"Лучше бы дороги построили": Зачем во Львове сносят Монумент советским воинам

Националисты радостно позируют на фоне сноса Монумента славы Facebook

Во Львове продолжают валить простоявший полвека Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне на улице Стрыйской, который местные власти объявили аварийным и решили снести еще три года назад.

Об этом пишет "Страна.ua".

Хотя многие расценили "аварийность" лишь как прикрытие для "декоммунизации" в угоду радикально настроенной части общества.

30-метровую стелу Монумента славы, как называют памятник горожане, повалили в марте 2019 года (причем только с третьей попытки), а сейчас крушат барельефы с изображениями советских солдат.

Части композиции хотят увезти в "музей" – так называемую "Территорию террора", где хранятся советские символы.

Да еще и сносить начали перед майскими праздниками, в которые часть львовян продолжала по традиции возлагать цветы к монументу.

"Лучше бы дороги построили"

Рабочие сломали барельефы, простоявшие полсотни лет Львовский городской совет

Отметим, что снос мемориала изначально вызывал крайне противоречивые мнения даже во Львове. Одни приветствуют "избавление от советского прошлого", другие возмущены – ведь в Красной армии воевали и украинцы (в том числе и львовяне), а для многих людей памятник стал историей.

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Из-за этого львовские власти долго не давали согласия на демонтаж. И потому процесс растянулся на несколько лет.

Но радикалы обещают не останавливаться и "добить" Монумент.

"Активисты" и участники АТО требуют демонтажа еще двух скульптур – солдата советской армии и Родины-матери, что предсказуемо вызовет возмущение у части населения города, а на юго-востоке Украины будет воспринято как надругательство над памятью о Великой Отечественной и еще больше может разделить страну.

Да и в самом Львове уже начались настоящие баталии вокруг сноса монумента.

"Прекрасная новость, наконец-то добрались и до него", – радуется в Фейсбуке львовянин Тарас Целюх.

"Лучше бы деньги в дороги вложили, которые после зимы", – считает Олег Черненький.

"На демонтаж спишут миллионы, а по городу ямы метр на метр и тротуары такие, что можно ноги поломать. Эти деньги можно и на что-то полезнее потратить", – вторит Иван Пелешко.

"Это не памятник, а плачевная история восхваления палачей украинских, и это важнее любых дорог", – не соглашается Богдан Рокита.

"Среди палачей (управляющего состава) большинство были украинцы. Учите историю, смотрите фамилии исполнителей, или вы думали, может, китайцы приехали. А вот дорог нет, палачи при власти сейчас (опять же украинцы) запудривают вам мозги про памятники, чтобы отвлечь ваше внимание от более насущных проблем, на которые они зарабатывают кучу денег, а вам рассказывают о памятниках, о языке и т.д., в то время как пенсионерам не за что хлеб купить", – парирует Черненький.

"Возьмите пример с цивилизованных стран, как Германия, там также есть памятники архитектуры, связанные с СССР и другими странами, которые оставили после себя следы, вы этим больше порождаете ненависть друг к другу", – считает Андрей Дюдюк.

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"Построить предприятия и дать людям работу – куй вам. Закрыть, поломать, убить – тридцать лет опыта. А как же лохДаун, десятки тысяч предпринимателей на карантине, без возможности заработать на кусок хлеба. Ломать – не строить!" – согласен Георгий Апенко.

Что будет вместо монумента

У части львовян с Монументом Славы связаны теплые воспоминания. Те, кто постарше, были на его открытии, а потом назначили под ним свидания (рядом – два парка).

"А я помню, как монумент открывали. Мне было лет семь, мы пришли с папой, людей была полная площадь. Тогда еще шутили – – говорили, что солдату сапоги жмут – будут менять", – вспоминает Ольга Михайлив.

"Не надо трогать, это память о погибших", – защищает памятник Андрей Высоченко.

"Как же легко пиариться на таких идеологических темах. Этот монумент – культурное наследие, и даже если оно неудобно – это часть истории города, это эпоха, которую все еще помнят и последствия которой мы ощущаем до сих пор, но которую не стереть, снеся один только памятник. Если включить критическое мышление, то к монументу можно относиться просто как к объекту – скульптуре, которую когда-то сделали на заказ тогдашней власти, и которая действительно является идеологической во всех смыслах этого слова. У меня нет никаких сантиментов к этой скульптуре, но уничтожить ее – это самое простое и самое примитивное, что можно сделать. Но мы не знаем, какие будут последствия и что мы от этого выиграем? Что мы доказываем тем, что демонтируем этот символ идеологии? Как это выглядит извне? Театральная постановка эти все ваши демонтажи. Вы лучше с российской пропагандой попробуйте бороться, а не с немыми памятниками былого. Историю не стирают, а переосмысливают. Но кому это надо, на этом не пропиаришься", – написала в Фейсбуке Александра Провозил из львовского Музея города.

"А сколько денег отмоют с "демонтажа". А потом, еще на сооружении мемориала (если он еще будет)", – пишет Михаил Левицкий.

Кстати, что будет вместо монумента, если его таки снесут, пока неясно. Мэрия обещает архитектурный конкурс. "Активисты" хотят поставить там мемориал украинским воинам.

Но есть мнение, что лакомый кусочек земли уже приглядели для строительства (ходят слухи об отеле, который хочет возвести на этом месте близкий к Порошенко политик), а идеология тут ни при чем.

Александра Харченко