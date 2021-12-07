Луценко: Зеленский и Ермак требовали от меня отдать Цемаха России, угрожая увольнением
Об этом пишет Юрий Луценко в своем блоге на сайте "Украинская правда".
Вчера на токшоу Савика Шустера был руководитель операций по вывозу Владимира Цемаха из "днр" в Киев. Это была блестящая операция, после которой и ГПУ, и международная следственная группа получила ключевого свидетеля теракта русской армии против нидерландского гражданского самолета МН17.
Руководитель управления департамента контрразведки Роман Червинский заявил, что позже отдали Цемаха РФ, а самого пана Червинского уволили сразу после разговора Зеленского и Путина.
Могу подтвердить две вещи:
1. Прокуратура Нидерландов рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был "максимально важным" (внизу – фото одного из писем прокурора Нидерландов)
2. Как Генпрокурор я довел это до сведения Президента Зеленского в присутствии руководителя его Офиса Андрея Богдана и советника Андрея Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я категорически отказался. Потому что именно суд по МН17 - это путь Путина в Гаагский трибунал.
Через несколько дней был телефонный разговор с Президентом Зеленским. В истерической форме он снова требовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался.
На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на посту – недолгие. Я сказал: сколько их не есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена.
Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: "В офисе... боятся поссориться с Россией. Там не один крот, а просто такая целая группа людей: Татаров, Ермак, Демченко".
Свидетелей становится все больше.
Юрий Луценко