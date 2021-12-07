Луценко: Зеленский и Ермак требовали от меня отдать Цемаха России, угрожая увольнением

Владимир Цемах EPA-EFE

Об этом пишет Юрий Луценко в своем блоге на сайте "Украинская правда".

Вчера на токшоу Савика Шустера был руководитель операций по вывозу Владимира Цемаха из "днр" в Киев. Это была блестящая операция, после которой и ГПУ, и международная следственная группа получила ключевого свидетеля теракта русской армии против нидерландского гражданского самолета МН17.

Руководитель управления департамента контрразведки Роман Червинский заявил, что позже отдали Цемаха РФ, а самого пана Червинского уволили сразу после разговора Зеленского и Путина.

Могу подтвердить две вещи:

1. Прокуратура Нидерландов рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был "максимально важным" (внизу – фото одного из писем прокурора Нидерландов)

2. Как Генпрокурор я довел это до сведения Президента Зеленского в присутствии руководителя его Офиса Андрея Богдана и советника Андрея Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я категорически отказался. Потому что именно суд по МН17 - это путь Путина в Гаагский трибунал.

Через несколько дней был телефонный разговор с Президентом Зеленским. В истерической форме он снова требовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался.

На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на посту – недолгие. Я сказал: сколько их не есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена.

Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: "В офисе... боятся поссориться с Россией. Там не один крот, а просто такая целая группа людей: Татаров, Ермак, Демченко".

Свидетелей становится все больше.

Одно из писем прокурора Нидерландов из открытых источников

Юрий Луценко