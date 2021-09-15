Локдаун неизбежен: Когда введут и какими будут ограничения

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В министерстве здравоохранения Украины анонсируют усиление противоэпидемических ограничений уже в ближайшее время. Какими они будут и помогут ли сдержать COVID-19?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Еще 6 сентября главный государственный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что уже в ближайшее время Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности. По его словам, в большинстве областей ситуация с распространением коронавируса ухудшается. "Мы будем вынуждены ввести желтую зону. Будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий, спортзалов", – заявил Кузин в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Меньше чем за неделю его прогноз начал сбываться. По состоянию на субботу, 11 сентября, динамика госпитализаций в четырех областях – Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской – превысила предельный показатель, установленный для зеленой зоны. При этом в первых двух регионах эта тенденция на тот момент сохранялась уже три дня подряд, а во Львовской области достигла на третий день показателя в 72,3 процента при предельной норме в 50 процентов. На следующий день эти цифры продолжили расти во всех четырех регионах, а количество больных из расчета на 100 тысяч населения превысила предельный показатель в 75 человек сразу в 11 областях и Киеве.

На серьезность ситуации в разговоре с DW указывает и директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Виктория Тимошевская: "Официальная статистика по заболеваемости COVID-19 говорит о том, что последние семь недель мы видим постоянный рост абсолютного количества новых случаев, параллельно с этим растет и количество госпитализаций, только за последнюю неделю прирост госпитализаций составил почти 20 процентов". По ее словам, рост нагрузки на систему здравоохранения является одним из индикаторов, которые сигнализируют о необходимости введения локдауна. Первыми на очереди при этом могут стать Черновицкая и Луганская области, предполагает эксперт.

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Когда Украина перейдет в желтую зону

Первые ограничения могут ждать украинцев уже в ближайшее время. Так, в министерстве здравохранения (Минздрав) Украины еще на прошлой неделе заявили, что подали в кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности. Принимать это решение будет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В Минздраве при этом предупредили, что дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня, касаются в основном массовых мероприятий.

Следует отметить, что зеленый и желтый уровни эпидемической опасности вводят одновременно на всей территории Украины, а вот оранжевый и красный определяют для отдельных регионов. Но, не дожидаясь решения правительства, глава Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков объявил, что его регион уже с 20 сентября перейдет в желтую зону эпидемической опасности.

Стоит ли ждать новый локдаун в Украине

По словам Кузина, он ожидает введения жесткого локдауна в стране не раньше ноября. Но об угрозе вхождения в красную зону уже активно говорят и в местной власти.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что несмотря на пребывание города в зеленой зоне, динамика госпитализаций вызывает беспокойство. "Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении – около 200 таких пациентов", – заявил Садовый, добавив, что в случае сохранения такой динамики в течение следующего месяца на город ждет жесткий карантин.

Избежать таких мер пока надеется мэр Киева Виталий Кличко, но он признает, что город изучает ситуацию и готовится и к такому развитию событий. При этом готовиться к третьей волне COVID-19 столица начала гораздо раньше. Еще в начале августа заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве в тестовом режиме заработала система электронной регистрации для доступа в общественный транспорт столицы в случае введения очередного локдауна.

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Тимошевская, однако, уверена: "С имеющейся динамикой локдаун неизбежен и, как в предыдущие разы, он постепенно будет вводиться в регионах, которые будут превышать определенные показатели по числу новых случаев, госпитализаций и загруженностью медицинской системы".

Какими будут ограничения этой осенью

Пока перечень ограничений желтой зоны предусматривает запрет проводить массовые мероприятия с участием более чем одного человека из расчета на четыре квадратных метра площади здания или территории, запрет заполнять кинозалы и залы других учреждений культуры на более 50 процентов мест, а заполняемость спортзалов и фитнес-центров должно составлять не более одного человека на 10 квадратных метров.

В правительстве обещают, что в ближайшее время внесут изменения в "карантинное" постановление, которое и определяет перечень ограничений для каждого из уровней эпидемической опасности. Министр здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 14 сентября, на заседании кабинета министров Украины озвучил предложение, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те учреждения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни COVID-19.

Пока точных данных о том, как будут выглядеть новые ограничения нет, однако неделей ранее Ляшко рассказывал о видении Минздрава, согласно которому для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины для работников и посетителей заведений, а уже для красного уровня нужен будет полный курс прививок. Например, по его словам, работу учреждений образования в желтой зоне не ограничивать, если 80 процентов преподавателей будут иметь документ о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса. При этом, уверен Ляшко, вводить желтую зону стоит лишь после утверждения соответствующих смягчений для привитых от коронавируса лиц.

Следует отметить, что во вторник, 14 сентября, такое же видение будущих ограничений озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, такой шаг позволит одновременно "защитить людей и не дать умереть бизнесу". Накануне правительство ввело так называемые желтые и зеленые COVID-сертификаты. Желтый сертификат смогут получить те, кто получил одну дозу вакцины от коронавируса, зеленый – те, кто прошел полный курс вакцинации. В кабинете министров Украины также пообещали не закрывать общественный транспорт во время локдауна.

О том, что с введением желтой зоны на Закарпатье будут действовать озвученные Ляшко ранее правила, сообщил и Полосков, хотя в своем сообщении в Facebook он так и не уточнил, насколько его заявление было согласовано с центральной властью.

Зачем нужны послабления для вакцинированных

Идею введения ограничений, которые не будут касаться вакцинированных лиц, украинские специалисты в области здравоохранения обсуждают уже давно. Так, еще в августе эксперты Центра экономической стратегии и Украинского центра здравоохранения разработали для правительства рекомендации относительно того, каким именно должен быть адаптивный карантин этой осенью. Эти советы содержат и предложение добавить к модели адаптивного карантина вакцинальный статус граждан, заверенный сертификатом вакцинации в приложении "Дія" или его бумажным аналогом, а также учитывать результаты тестирования для посещения общественных мест и событий.

В аналитическом документе, представленном двумя центрами, отмечается, что низкая доля вакцинированных в Украине и Дельта-вариант коронавируса осенью фактически не оставят правительству выбора в введении жестких карантинных ограничений. Однако в новой модели карантина эксперты призывают власти быть гибкими не только в отношении эпидемиологических показателей, но и в отношении вакцинального статуса. Мол, таким образом решение о том, вакцинироваться ли, приобретет вполне практическое значение как для граждан, так и для бизнеса, что поможет избежать потерь от возможного нового карантина. "Я настоятельно советую всем вакцинироваться, а правительству ввести систему, в которой вакцинированный человек чувствует, что пандемия имеет на него меньшее влияние", – отметил соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк во время презентации рекомендаций.

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Каковы риски послаблений для привитых

Такой шаг считает логичным и Тимошевская. Однако она отмечает и риски карантина, облегченного для привитых от коронавируса. "Сейчас мы видим, как люди не придерживаются рекомендаций по ношению масок и соблюдению дистанции – то ли от чувства ложной безопасности, то ли от того, что, например, в Киеве каждый пятый человек является полностью вакцинированным", – объясняет эксперт. Такое несоблюдение мер безопасности и низкий уровень вакцинации среди наиболее уязвимых к тяжелому течению болезни и летальным исходам лиц, по ее мнению, затрудняет объявление "гибридного" локдауна.

Тимошевская отмечает, что при таких условиях риски стремительного заражения значительного количества лиц остаются высокими и умножаются на сложность контроля соблюдения новых, еще более сложных правил. В качестве примера она приводит сферу образования, где охват вакцинацией остается низким. "Это коллективы, где пересекаются по сути не вакцинированные дети, подростки и учителя и другой персонал – они одни из первых в зоне риска, и для них следует определить четкие требования перехода на карантин и дистанционное образование для сохранения здоровья и жизни и детей, и педагогов, параллельно стимулируя больший охват вакцинацией", – предупреждает эксперт.

Александр Голубов