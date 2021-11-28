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Кузьмин: Журналист Бутусов выстрелил из пушки в сторону Донецка. Будет ли уголовное дело и реакция властей?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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Российский актёр Пореченков в каске с надписью "Пресса" пальнул из пулемёта в сторону украинских позиций. Реакция властей: уголовное дело, санкции, запрет на въезд. Украинский журналист Бутусов пальнул из пушки в сторону Донецка и разместил в соцсетях радостное сообщение по этому поводу и соответствующее видео. Как думаете, какая будет реакция властей? И будет ли она вообще?

Ренат Кузьмин

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