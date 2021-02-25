Кузьмин: Зеленский в ультимативной форме потребовал от руководителя СБУ "найти" хоть какие-то доказательства причастности Медведчука к совершению хоть какого-нибудь преступления

Чтобы хоть как-то оправдать свои антиконституционные действия по введению санкций против граждан Украины Зеленский в ультимативной форме потребовал от руководителя СБУ "найти" хоть какие-то доказательства причастности Медведчука к совершению хоть какого-нибудь преступления. Для выполнения поставленной задачи в СБУ создано целое подразделение по борьбе с Медведчуком и его соратниками из ОПЗЖ.

Реакция оппозиционеров была быстрой. От уголовных обвинений их будут защищать более 50 адвокатов, с которыми уже заключены соответствующие договоры об оказании правовой помощи. Кто разбирается в тонкостях уголовного процесса, тот понимает с чем столкнутся следователи и прокуроры в этом уголовном производстве. К примеру, в местах предполагаемых следственных действий адвокаты уже разложили заранее подготовленные флешки с сотнями различных карт и документов, которые пометили грифом "совершенно секретно" и "перед прочтением уничтожить", портреты руководителей Российской Федерации и непризнанных республик Донбасса, а также фотографии, на которых члены ОПЗЖ и журналисты закрытых телеканалов в форме "юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакали". Теперь сотрудникам СБУ не нужно подбрасывать Медведчуку ничего запрещенного, все уже подбросили до них. Ну, разве что наркотики и порножурналы или, на худой конец, "маузер Дзержинского", но то такое... Похоже, нас ждет феерическое комедийное шоу в стиле "тупой еще тупее".

Ренат Кузьмин