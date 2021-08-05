Кузьмин: Зеленский утратил моральное право быть президентом, после слов в адрес русскоязычных украинцев

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Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

"Чемодан, вокзал, Россия", как часто эти слова звучали в адрес русскоязычных украинцев, посмевших хоть как-то напомнить властям о своих конституционных правах.

Как правило, эту фразу произносили ряженые в патриотические одежды неадекваты, ненавидящие тех, кто думает и говорит не так, как они. Я сам русскоязычный украинец, родившийся в Донецке, не раз слышал в Киеве это сакраментальное "чемодан-вокзал-Россия", но вот, что примечательно, слышал я это не от коренных киевлян, а чаще от заполонивших столицу во время Майданов сельских провинциалов.

Я бы и дальше не обращал на них внимания, если бы не сегодняшний "совет" Зеленского, адресованный русскоязычным украинцам Донбасса. Он предложил им, тем, кому нравится Россия и тем, кто чувствует себя русским, убираться в Россию. Такой себе "чемодан-вокзал-Россия" в "кварталовском" формате? И это Зеленский, обещавший нам мир и благополучие, когда просил проголосовать за него на выборах! Бежать в Россию? А с чего бы это вдруг?

Почему это мы, миллионы русскоязычных украинцев, должны бросить родину, землю, где похоронены наши близкие, города, родные для нас с детства, страну, которой мы отдали лучшие годы своей жизни? Ради чего? И почему кто-то должен мне приказывать на каком языке я должен читать, думать, разговаривать или признаваться в любви?

Почему, к примеру, в Швейцарии четыре государственных языка и это никому не мешает жить мирно? Почему там никто никого не заставляет говорить на каком-то одном языке и ходить в какую-то одну церковь? И почему это мы должны убраться из Украины, а они, эти агрессивные ничтожества, должны вдруг остаться и жить вместо нас на нашей земле? Почему они должны остаться, присвоить себе наше имущество, жить в наших жилищах и уничтожать могилы наших родителей? И почему они даже не задумываются о том, что когда-нибудь могут услышать в свой адрес что-то похожее на "чемодан-вокзал-Варшава"?