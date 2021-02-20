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Кузьмин: Зеленский своими руками создал себе умного, сильного, хитрого, мотивированного, волевого и очень непредсказуемого соперника, точно знающего, что нужно сделать для спасения страны

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Оригинал - на странице Рената Кузьмина в Facebook

Как думаете, понимает ли Зеленский, что своим Указом о наложении санкций на Медведчука и его жену он сам своими руками создал себе не просто политического оппонента. Он создал себе умного, сильного, хитрого, отчаянного, мотивированного, волевого и очень непредсказуемого соперника, точно знающего, как взять власть и что нужно сделать для спасения страны. Соперника, который очень давно дружит с Путиным и многими президентами стран СНГ, которого поддерживает самая конструктивная и прагматичная часть украинских избирателей и являющегося лидером самой крупной оппозиционной партии Украины.

Теперь Зеленский будет соперничать за власть не с Порошенко, не с Тимошенко и даже не с Бойко. Теперь ему предстоит бороться за власть с Медведчуком. И все уставшие от войны, ненависти, насилия и лжи украинцы будут помогать Медведчуку, которого Зеленский сам превратил в символ украинского сопротивления, борца с произволом, насилием и внешним управлением.

Уверен, сегодня именно Медведчук является реальной и пока единственной альтернативой действующему режиму неадекватов, ведущих страну к краху. Они его просто панически боятся, вот и делают все для его уничтожения. Что ж, нас всех ждёт очень жестокое противостояние, судьбоносное для страны и её уставшего от клоунов и мародеров народа.

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