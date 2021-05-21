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Кузьмин: Защита Медведчука доказала, что суд избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

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Адвокат Чередниченко: прокурор не уведомил Медведчука о подозрении. Печерский суд поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля.

Адвокат Лойфман: дело против народного депутата Медведчука внёс в ЕРДР и проводил расследование неуполномоченный на то орган — СБУ, а по закону должен был расследовать ГБР, а значит, все собранные сбушниками доказательства не имеют юридической силы. Дело об избрании меры пресечения Медведчуку избрал неуполномоченный суд — Печерский, а по закону должен был избирать Шевченковский.

Адвокат Коваль: орган досудебного расследования дела Медведчука прокурором определён незаконно, также незаконно прокурором создана и межведомственная следственная группа.

Адвокат Кирпичев: суд немотивированно избрал Медведчуку неоправданно строгую меру пресечения, не обосновав невозможность избрания более мягкой меры пресечения, например, передачи подозреваемого под личное поручительство.

Адвокат Скидан: прокурор в судебном процессе, обосновывая необходимость арестовать Медведчука, ссылался на текст Шептицкого, восхваляющего Гитлера и нацистскую Германию, что само по себе является преступлением.

Выводы адвокатов: после речи прокурора, восхваляющего Гитлера и нацистскую Германию, неуполномоченный суд, рассмотрев материалы, собранные неуполномоченным лицом неуполномоченного органа досудебного расследования, избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля, да ещё и народного депутата самой крупной оппозиционной партии Украины.

Как думаете, чем ответят прокуроры?

Ренат Кузьмин

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