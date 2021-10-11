Кузьмин: Прокуратура открыла дело по торговле углем и против Порошенко, но арест просят лишь для Медведчука. Что за цирк?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Как думаете, почему Венедиктова и Баканов на своей феерической пятничной пресс-конференции так пафосно рассказывали о возбужденном уголовном деле против Медведчука, но ни словом не обмолвились о том, что дело-то зарегистрировали и против Порошенко тоже? И почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по мнению генпрокуратуры, они действовали сообща?

Почему Порошенко не избрана мера пресечения и почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард? И почему в подозрении Медведчуку указано, что он якобы совершил некое преступление в сговоре с каким-то неустановленным следствием "українським високопосадовцем" если дело возбудили против конкретного Порошенко? Что это за цирк? Как такое вообще возможно?

Я бы и сам в это не поверил, если бы кто-то рассказал, но пришлось верить: вот выписка из ЕРДР, подписанная генпрокурором Венедиктовой. Никакой ошибки. Все точно. Как думаете, Зеленский знает, что тут вообще происходит и что это такое было?

из открытых источников

Ренат Кузьмин