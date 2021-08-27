Кузьмин после смены власти на должности генпрокурора посадит многих из команды Зеленского

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

ОПЗЖ после победы на выборах хочет назначить генпрокурором Рената Кузьмина, который сможет посадить многих "зеленых", которые нарушали законы и Конституцию

Внеочередные парламентские выборы, которые с высокой долей вероятности состоятся в ближайшие месяцы, сулят президентской партии "Слуга народа" поражение и потерю контроля над Верховной Радой. Нарастающий кризис в стране грозит Зеленскому и его власти массовыми протестами, и президент будет вынужден распустить правительство и Раду. А вот дальше начинается самое интересное.

Согласно разным опросам, победит на выборах "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая показывает стабильное движение вверх. Также в Раду пройдут другие оппозиционные к Зеленскому партии, которые вместе могут сформировать "антизеленское" большинство. Украина уже проходила такое при Ющенко. Так вот, согласно появившейся информации, ОПЗЖ точно намерена получить после выборов кресло Генерального прокурора. Под него у партии есть кандидатура Рената Кузьмина, который ранее уже занимал должности первого заместителя генпрокурора, первого заместителя секретаря СНБО, прекрасно знаком с кухней Прокуратуры, а главное – имеет в портфолио множество доведенных до конца дел.

Нынешний ближайший соратник лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в бытность первого замгенпрокурора посадил не каких-то мелких жуликов, а бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко. И имел все шансы посадить второго президента Леонида Кучму, если бы дело не блокировало руководство страны.

Но для Зеленского и его команды назначение Кузьмина генпрокурором будет означать лишь одно – сядут многие представители "зеленой власти". Многие. Несомненно, в первую очередь те, которые фальсифицировали уголовные дела против Медведчука и других членов ОПЗЖ. То есть, работники прокуратуры и СБУ. Уверен, что посадят и замглавы Офиса президента Смирнова, который работает "смотрящим" Зеленского за судами и прокуратурой. Именно Смирнов постарался, чтобы судьи под прессингом ОП принимали совершенно незаконные и абсурдные решения по делу оппозиционеров. Особенно показательным здесь получился судебный процесс против Медведчука, во время которого защита политика показательно разбила все аргументы обвинения, но суд показательно принял решение о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ. Стоит задуматься о своем будущем и членам СНБО, которые голосовали за санкции против граждан Украины, закрывали телеканалы, без суда и следствия называли граждан Украины преступниками. Особенно гражданину Данилову, который проталкивал эти незаконные решения.

Я уже не говорю о жуликах меньшего калибра, которые воруют, устраивают пьяные ДТП, состоят в ОПГ и т. д.

Не сомневайтесь, как только будет принято решение о выборах, многие "зеленые" просто сбегут из страны. Зная, что их ждет после смены власти. Но дело в том, что многим будет просто некуда бежать – в Россию не получится, потому что там их ждут "с распростертыми объятиями" за преследование Медведчука, а в Европу, судя по кейсу судьи Чауса, бежать опасно.

А значит, Украина получит шанс, что преступники таки получат по заслугам. Это станет хорошим предохранителем от подобного наплевательства к закону в будущем. Страх перед наказанием всегда заставляет желающих переступить закон задуматься. Поэтому хотелось бы увидеть Кузьмина в роли генпрокурора.

Игорь Вальский