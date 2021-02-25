Кузьмин: По логике Зеленского получается, если ты хвалишь власть, то ты – журналист и молодец, если же критикуешь, то ты – пропагандист и предатель родины

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Власть утверждает, что журналисты трёх оппозиционных телеканалов на самом деле журналистами не являются, а являются некими пропагандистами, поэтому и они сами, и каналы, на которых они "пропагандировали" находятся вне закона, а сама "пропаганда" является государственной изменой.

Именно по такой схеме арестовывали журналистов Кацабу, Васильца, Вышинского, Тимонина, Муравицкого, Дудкина, а теперь вот пытаются и Шария. Список, как вы понимаете, далеко не полный.

Теперь по сути. Конституция Украины гарантирует гражданам свободу слова, т. е. право каждого свободно собирать и распространять информацию, а так же свободно выражать своё мнение. И делать это можно любым не запрещённым законом способом, в т. ч. пропагандируя и формируя соответствующее мнение в обществе. При этом в Украине нет ни одного закона, запрещающего или устанавливающего какую-либо ответственность за пропаганду.

Кстати, пропаганда – это вовсе не ругательство и не преступление, а всего лишь распространение информации с целью формирования определенного общественного мнения. А что же тогда называется журналистикой? А журналистика – это все тот же свободный сбор, обработка и распространение информации в СМИ.

Теперь вопрос: могут ли журналисты быть пропагандистами, а пропагандисты журналистами? Ответ очевиден для всех, кроме руководства страны. А как думаете, с какой целью власть систематически размещает в информационном пространстве бравурные отчеты о своих немыслимых успехах? Уж не для того ли, чтобы сформировать в общественном сознании позитивное восприятие? Не для того ли, чтобы создать нужное общественное мнение и таким образом повлиять на рейтинги этой самой власти? А это разве не пропаганда? А если так, то означает ли это, что журналисты, распространяющие в СМИ пропагандистский контент в интересах власти, являются пропагандистами и подлежат привлечению к уголовной ответственности за измену родине?

Получается, если ты хвалишь власть, то ты – журналист и молодец, если же критикуешь, то ты – пропагандист и предатель родины? А, к примеру, пресс-секретарь президента, она пропагандист или нет? А сам Зеленский? А Шарий? А Дудкин? А полторы тысячи работников закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов?

И последнее. Уголовный кодекс предусматривает ответственность как за противодействие журналисткой деятельности, так и за дискриминации по политическим признакам. Правда, президент, предусмотрительно сохранивший за собой неприкосновенность, сейчас неподсуден. Но это, как вы понимаете, ненадолго. Два с половиной года всего осталось. А потом может очень сильно измениться...

Ренат Кузьмин