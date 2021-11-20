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Кузьмин: Опубликованный Безуглой отчет ВСК по "вагнеровцам" напоминает сочинение на тему "Как я провел лето?"

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Страна.иа

Промежуточный отчет, опубликованный Марьяной Безуглой, больше напоминает не отчет Временной Следственной Комиссии, а сочинение на тему "Как я провел лето".

Задача ВСК, на мой взгляд, была простой и заключалась в том, чтоб установить два факта:

- Первый. Была ли спецоперация или не была?
- Второе. Если была, то по чьей вине была сорвана?

Вот и вся история.

Когда вы задаете вопрос, кому верить - отчету Безуглой или Bellingcat? Я бы советовал не верить никому.

Почему я критически отношусь к отчету Bellingcat?

Вот представьте, смогли бы, например, наши журналисты провести расследование на территории США об убийстве Бен Ладена? Как вы себе представляете это расследование? Как думаете, откуда у журналистов Bellingcat такие возможности? По сути, группа журналистов проводила расследование по совершенно секретной спецоперации украинской разведки.

Когда говорят, что президент Зеленский не дал никаких комментариев журналистам Bellingcat и глава его Офиса тоже, то тут абсолютно верная позиция: они не обязаны, даже не так, они не имеют права рассказывать о совершенно секретной спецоперации журналистам иностранного государства. НЕ МОГУТ ОНИ СЕБЕ ЭТОГО ПОЗВОЛИТЬ.

НО ПРИ ЭТОМ ОНИ ОБЯЗАНЫ ДАТЬ ТАКИЕ ПОЯСНЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТА.

К сожалению, следственная комиссия парламента их НЕ ВЫЗЫВАЛА для дачи таких объяснений. Ни одного, ни другого. Вопрос - ПОЧЕМУ? Это вопрос к Марьяне Безуглой, которая руководит работой комиссии.

ТО, ЧТО СПЕЦОПЕРАЦИЯ БЫЛА - ЭТО ФАКТ.

Источник: t.me/RRKuzmin

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