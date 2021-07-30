Кузьмин: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная партия, которая предлагает альтернативный путь развития страны

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

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Ни для кого не секрет, что ОПЗЖ — неоднородная партия. Очень разные силы в ней представлены, и не всегда в партии, во фракции мы находим единое мнение и компромисс. Бывает такое, что жаркие споры заканчиваются, как в боксе, командой "брейк", когда сделали шаг назад и никакого решения не приняли.

Это говорит о том, что демократические процессы в самой партии такие активные и правильные, что допускают такие взаимоотношения и внутри. Но при этом, как бы к нашей партии ни относились (кому-то могут не нравиться люди в партии, руководство партии, депутаты отдельные), но больше нет другой такой партии, которая бы предлагала альтернативную точку зрения, альтернативный путь развития страны. Если бы была другая, то может быть, и вы бы ее изучали, поддерживали бы эту другую партию, но другой такой партии просто нет.

Есть одна партия — ОПЗЖ, которая представляет эту альтернативу. А все попытки создать подобие, чтобы растащить электорат, чтобы уничтожить ОПЗЖ, перетащить на себя избирателей, — это все технологические попытки вмешательства в социальные вопросы с целью уничтожить оппозицию в лице ОПЗЖ и создать карманную оппозицию, которая бы только изображала из себя оппозицию, а фактически работала бы на действующую украинскую власть. Поэтому все попытки уничтожить ОПЗЖ и создать возле ОПЗЖ различные клоны ОПЗЖ под разными названиями — это все попытки электорально уничтожить ОПЗЖ и создать карманную оппозицию для того, чтобы она работала на действующую украинскую власть.

По этой причине я призываю людей не смотреть на персоналии, кто толще, кто худее, кто умнее, кто красивее в ОПЗЖ, а смотреть на то, что это та единственная партия, которая предлагает альтернативу, предлагает мир Украине, предлагает прекратить насильственную украинизацию, предлагает реальное снижение тарифов, реальное повышение уровня жизни, повышение зарплат пенсий, стипендий. Это партия, которая предлагает нормальную, достойную жизнь каждому украинцу, нормальное социальное и медицинское обеспечение. И мы должны держаться вокруг этой партии, держаться этой партии и объединяться вокруг идеи построения нового, счастливого, существующего в прагматично мыслящем пространстве государства. Мирного, способного стать мостом между Западом и Востоком.

Ренат Кузьмин