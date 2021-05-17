Кузьмин: Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта на Донбассе, который может перерасти в большую войну в Европе

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Сегодня утром ОПЗЖ обратилась к лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине, которая давно вышла из правового поля и превратилась массовую политическую травлю инакомыслия. Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определённые силы в Украине сознательно ведут дело.

Официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе, как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти.

Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира в Украине по законом военного времени, уничтожать их без суда и следствия.

ОПЗЖ в условиях военной истерии и произвола властей имеет смелость утверждать, что наличие конфликта на Донбассе не дает украинской власти оснований притеснять внутри страны русский язык, русскую культуру, пропагандировать войну, поощрять рост крайне правых движений и насилие с их стороны, ущемлять свободу слова, собраний.

Официальный Киев, размахивая флагом ЕС, рассчитывая на индульгенцию со стороны западных стран, требует от ЕС и НАТО сохранения вредных для экономик европейских стран антироссийских санкций, отказа от сотрудничества с РФ по многим вопросам международной повестки, утверждая, что эти шаги якобы нужны для скорейшего выполнения Минских соглашений. При этом на практике администрацией Зеленского взят курс на отказ от Минских соглашений и фактическое замораживание конфликта. Иными словами, официальный Киев взял на себя роль барьера на пути нормализации отношений между Западом и Востоком нашего континента, что может быть выгодно только внешним игрокам, желающим и далее разделять Европу и властвовать над ней.

Точно так же подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией. Хотя при этом многие представители режима Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. Иными словами, "война с Россией" является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами.

ОПЗЖ призвала совместными усилиями международного сообщества и украинского народа заставить администрацию Зеленского нести ответственность как за свои незаконные действия, так и бездействие в вопросах мира и борьбы с коррупцией. Бесконечная игра с Западом в "лояльных негодяев", которые крадут, тормозят реформы, разваливают систему государственного управления, но каждый раз получают прощение под предлогом "зато они против Москвы или же Медведчука", системно дискредитирует сам Запад.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта на Донбассе, прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем в этой части континента и осудить незаконные действия украинской власти. Полный текст обращения с удовольствием публикую.

Ренат Кузьмин