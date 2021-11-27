Кузьмин о пресс-конференции Зеленского: Это плохая игра, провал, позор и забвение

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Президент был жалок в своих попытках играть роль Государя. Об этом заявил в своем Telegram-канале народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию Президента. Если коротко, то Президент был жалок в своих попытках играть роль Государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение. Как говорится, "не по Сеньке шапка", - написал народный избранник.