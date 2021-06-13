Кузьмин о борьбе с коррупцией в Украине: Под видом "продвижения демократии" западные аферисты просто расхищают средства

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Для борьбы с украинской коррупцией США создают в Украине новые "антикоррупционные оперативные группы", содержание которых обойдётся в 50 млн $...

Как думаете, а на кой хрен американцам создавать в Украине какие-то дополнительные антикоррупционные опергруппы, если ранее они уже насоздавали тут всяких НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС и наполнили их своей агентурой?

А может просто Украину превратили в такой себе "коррупционный офшор", где под видом "продвижения демократии" западные аферисты просто расхищают средства, выделенные их правительствами на украинские реформы?

Может все эти программы "помощи... поддержки... борьбы... противодействия... улучшения... углубления... совершенствования..." — всего лишь прикрытие для хищения и отмывания украденного?