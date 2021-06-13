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Кузьмин о борьбе с коррупцией в Украине: Под видом "продвижения демократии" западные аферисты просто расхищают средства

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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Для борьбы с украинской коррупцией США создают в Украине новые "антикоррупционные оперативные группы", содержание которых обойдётся в 50 млн $...
 
Как думаете, а на кой хрен американцам создавать в Украине какие-то дополнительные антикоррупционные опергруппы, если ранее они уже насоздавали тут всяких НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС и наполнили их своей агентурой?
 
А может просто Украину превратили в такой себе "коррупционный офшор", где под видом "продвижения демократии" западные аферисты просто расхищают средства, выделенные их правительствами на украинские реформы?
 
Может все эти программы "помощи... поддержки... борьбы... противодействия... улучшения... углубления... совершенствования..." — всего лишь прикрытие для хищения и отмывания украденного?
 
А Украина точно суверенное и независимое государство или является всего лишь частью преступной схемы международного мошенничества и коррупции?
 
 
Ренат Кузьмин
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