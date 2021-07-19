Кузьмин направил предложения по работе ТСК по делу "вагнеровцев": Депутат не хочет, чтобы Комиссию превратили в подобие "Квартала 95"

Направил руководителю ТСК по делу "вагнеровцев" Марьяне Безуглой предложения к плану работы Комиссии. Обращаю внимание на необходимость комплексного и системного подхода к расследованию такого важного для украинского общества дела как дело "вагнеровцев". У Комиссии есть шанс продемонстрировать свою эффективность и провести качественное расследование. Как есть и шанс превратить ТСК в филиал КВН или, что ещё хуже, в жалкое подобие "Квартала 95".

"Председателю ВСК М. Безуглой

Члену ВСК А. Жмеренецкому

Предложения в план работы ВСК по делу "вагнеровцев" (во исполнение решения ВСК от 16.07.2021)

г. Киев

17.07.2021

Исходные данные:

В 2020 году украинские и иностранные СМИ распространили информацию о том, что высшие должностные лица Украины намеренно сорвали операцию украинских спецслужб по задержанию иностранных наемников, так называемых "вагнеровцев", которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне представителей ОРДЛО. Позже эту инфоромацию подтвердил П. Порошенко, который фактически обвинил В. Зеленского и А. Ермака в причастности к утечке секретной информации и срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Начальные версии:

1. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно проводилась, но не достигла своей цели по причинам, обусловленным государственной изменой украинских правоохранителей и/или чиновников.

2. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно проводилась, но не достигла своей цели по причинам, не зависящим от действий украинских правоохранителей и/или чиновников.

3. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" украинскими компетентными органами не проводилась, а публикации СМИ о ее срыве высшим руководством государства не соответствуют действительности.

Вопросы, на которые ВСК должна дать ответ в первую очередь:

1. Что представляют собой "вагнеровцы" или ЧВК Вагнера?

2. Являются ли лица, которые были задержаны в Беларуси в июле 2020 года, именно теми "вагнеровцами", о которых идет речь в многочисленных публикациях СМИ того времени, и о которых делал заявления П. Порошенко, В. Зеленский и А. Ермак?

3. Какое отношение к событиям в Украине имеют задержанные в Беларуси "вагнеровцы"?

4. Расследуются ли правоохранительными органами Украины уголовные производства в отношении задержанных в Беларуси "вагнеровцев"?

5. Какой процессуальный статус имеют задержанные в Беларуси "вагнеровцы" в уголовных процессах в Украине?

6. В каких преступлениях, совершенных на территории Украины, они подозреваются?

7. Чем подтверждается их вина?

8. Какие меры в отношении "вагнеровцев" выбраны в Украине?

9. Какой орган расследует производства по "вагнеровцам" в Украине?

10. Кто является прокурором-процессуальным руководителем?

11. Какой орган осуществляет оперативное сопровождение уголовного производства?

12. Проводились ли контрразведывательные мероприятия в отношении лиц, причастных к этой спецоперации?



13. Кто осуществлял контрразведывательные мероприятия по спецоперации, какие полученные результаты?



14. Предоставлялись ли следователем, прокурором, следственным судьей указания, поручения по задержанию "вагнеровцев", в т.ч. на выполнение постановлений суда об избрании меры пресечения?



15. В каких преступлениях, совершенных в других странах, подозреваются задержаные в Беларуси "вагнеровцы"?

16. Какие меры в отношении "вагнеровцев" избраны в других странах?



17. Обращались ли представители других стран в правоохранительные органы Украины касательно помощи в задержании или привлечении к уголовной ответственности за преступления, совершенные за пределами Украины, кто именно обращался, когда и на каких основаниях?



18. Выполняли ли правоохранительные органы Украины соответствующие поручения и обращения от иностранных правоохранительных органов по задержанию и привлечения к уголовной ответственности "вагнеровцев" за совершение преступлений за пределами Украины, если да, то кто, когда и на каком основании?



19. Обращались ли правоохранительные органы Украины в компетентные органы других стран о сотрудничестве и/или правовой помощи в уголовном производстве по задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто, куда и когда?



20. Обращались ли правоохранительные органы Украины в компетентные органы Беларуси с вопросом задержания, ареста или экстрадиции задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то именно кто, куда и когда?



21. Обращались ли в компетентные органы Украины представители соответствующих органов Беларуси по вопросам задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто именно и когда и был ли ответ украинской стороны?



22. Обращались ли в компетентные органы Украины представители соответствующих органов России по вопросам задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто именно и когда, и был ли ответ украинской стороны?



23. Что представляет собой "спецоперация по задержанию вагнеровцев", какой была ее конечная цель?



24. Кто является инициатором проведения спецоперации?



25. Кто является организатором проведения спецоперации?



26. Кому было известно о подготовке и проведении спецоперации и какие были основания их осведомленности о спецоперации?



27. Проводилась ли эта спецоперация?



28. Кто дал непосредственную команду начать спецоперацию?



29. Кто именно проводил спецоперацию?



30. Принимали ли участие в спецоперации вместе с правоохранительными органами Украины представители компетентных органов иностранных государств?



31. Какой был ход и хронология событий в спецоперации?



32. Была ли достигнута цель спецоперации, если нет, то по какой причине?



33. Кто дал команду завершить спецоперацию?



34. Зарегистрированы ли уголовные производства по информации о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", если да, то под каким номером?



35. Кто является прокурором-руководителем в этих процессах?

36. Какой орган расследует эти производства?