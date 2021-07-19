Кузьмин направил предложения по работе ТСК по делу "вагнеровцев": Депутат не хочет, чтобы Комиссию превратили в подобие "Квартала 95"
Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.
Направил руководителю ТСК по делу "вагнеровцев" Марьяне Безуглой предложения к плану работы Комиссии. Обращаю внимание на необходимость комплексного и системного подхода к расследованию такого важного для украинского общества дела как дело "вагнеровцев". У Комиссии есть шанс продемонстрировать свою эффективность и провести качественное расследование. Как есть и шанс превратить ТСК в филиал КВН или, что ещё хуже, в жалкое подобие "Квартала 95".
"Председателю ВСК М. Безуглой
Члену ВСК А. Жмеренецкому
Предложения в план работы ВСК по делу "вагнеровцев" (во исполнение решения ВСК от 16.07.2021)
г. Киев
17.07.2021
Члену ВСК А. Жмеренецкому
Предложения в план работы ВСК по делу "вагнеровцев" (во исполнение решения ВСК от 16.07.2021)
г. Киев
17.07.2021
Исходные данные:
В 2020 году украинские и иностранные СМИ распространили информацию о том, что высшие должностные лица Украины намеренно сорвали операцию украинских спецслужб по задержанию иностранных наемников, так называемых "вагнеровцев", которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне представителей ОРДЛО. Позже эту инфоромацию подтвердил П. Порошенко, который фактически обвинил В. Зеленского и А. Ермака в причастности к утечке секретной информации и срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Начальные версии:
1. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно проводилась, но не достигла своей цели по причинам, обусловленным государственной изменой украинских правоохранителей и/или чиновников.
2. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" действительно проводилась, но не достигла своей цели по причинам, не зависящим от действий украинских правоохранителей и/или чиновников.
3. Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" украинскими компетентными органами не проводилась, а публикации СМИ о ее срыве высшим руководством государства не соответствуют действительности.
Вопросы, на которые ВСК должна дать ответ в первую очередь:
1. Что представляют собой "вагнеровцы" или ЧВК Вагнера?
2. Являются ли лица, которые были задержаны в Беларуси в июле 2020 года, именно теми "вагнеровцами", о которых идет речь в многочисленных публикациях СМИ того времени, и о которых делал заявления П. Порошенко, В. Зеленский и А. Ермак?
3. Какое отношение к событиям в Украине имеют задержанные в Беларуси "вагнеровцы"?
4. Расследуются ли правоохранительными органами Украины уголовные производства в отношении задержанных в Беларуси "вагнеровцев"?
5. Какой процессуальный статус имеют задержанные в Беларуси "вагнеровцы" в уголовных процессах в Украине?
6. В каких преступлениях, совершенных на территории Украины, они подозреваются?
7. Чем подтверждается их вина?
8. Какие меры в отношении "вагнеровцев" выбраны в Украине?
9. Какой орган расследует производства по "вагнеровцам" в Украине?
10. Кто является прокурором-процессуальным руководителем?
11. Какой орган осуществляет оперативное сопровождение уголовного производства?
12. Проводились ли контрразведывательные мероприятия в отношении лиц, причастных к этой спецоперации?
13. Кто осуществлял контрразведывательные мероприятия по спецоперации, какие полученные результаты?
14. Предоставлялись ли следователем, прокурором, следственным судьей указания, поручения по задержанию "вагнеровцев", в т.ч. на выполнение постановлений суда об избрании меры пресечения?
15. В каких преступлениях, совершенных в других странах, подозреваются задержаные в Беларуси "вагнеровцы"?
16. Какие меры в отношении "вагнеровцев" избраны в других странах?
17. Обращались ли представители других стран в правоохранительные органы Украины касательно помощи в задержании или привлечении к уголовной ответственности за преступления, совершенные за пределами Украины, кто именно обращался, когда и на каких основаниях?
18. Выполняли ли правоохранительные органы Украины соответствующие поручения и обращения от иностранных правоохранительных органов по задержанию и привлечения к уголовной ответственности "вагнеровцев" за совершение преступлений за пределами Украины, если да, то кто, когда и на каком основании?
19. Обращались ли правоохранительные органы Украины в компетентные органы других стран о сотрудничестве и/или правовой помощи в уголовном производстве по задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто, куда и когда?
20. Обращались ли правоохранительные органы Украины в компетентные органы Беларуси с вопросом задержания, ареста или экстрадиции задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то именно кто, куда и когда?
21. Обращались ли в компетентные органы Украины представители соответствующих органов Беларуси по вопросам задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто именно и когда и был ли ответ украинской стороны?
22. Обращались ли в компетентные органы Украины представители соответствующих органов России по вопросам задержанных в Беларуси "вагнеровцев", если да, то кто именно и когда, и был ли ответ украинской стороны?
23. Что представляет собой "спецоперация по задержанию вагнеровцев", какой была ее конечная цель?
24. Кто является инициатором проведения спецоперации?
25. Кто является организатором проведения спецоперации?
26. Кому было известно о подготовке и проведении спецоперации и какие были основания их осведомленности о спецоперации?
27. Проводилась ли эта спецоперация?
28. Кто дал непосредственную команду начать спецоперацию?
29. Кто именно проводил спецоперацию?
30. Принимали ли участие в спецоперации вместе с правоохранительными органами Украины представители компетентных органов иностранных государств?
31. Какой был ход и хронология событий в спецоперации?
32. Была ли достигнута цель спецоперации, если нет, то по какой причине?
33. Кто дал команду завершить спецоперацию?
34. Зарегистрированы ли уголовные производства по информации о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", если да, то под каким номером?
35. Кто является прокурором-руководителем в этих процессах?
36. Какой орган расследует эти производства?
37. Проводились ли ОГП, СБУ, ГУР МО, ОП служебные проверки возможной утечки информации и срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", если да, то какие результаты этих проверок и меры реагирования были применены?
38. Расследуются ли правоохранительными органами Украины уголовные производства по срыву спецоперации по задержанию в Беларуси "вагнеровцев", если да, то по какому номеру производства?
39. Какой процессуальный статус в криминальных процессах имеют лица, которые СМИ прямо обвиняют в срыве спецоперации по задержанию в Беларуси "вагнеровцев"?
40. В каких преступлениях, совершенных на территории Украины, они подозреваются?
41. Чем подтверждается их вина?
42. Какие меры в отношении этих лиц выбраны?
43. Какой орган расследует производства по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев"?
44. Кто является прокурором-процессуальным руководителем?
45. Какой орган осуществляет оперативное сопровождение уголовного производства?
46. Какие следственные действия выполнены в этом деле?
47. Действительно ли в июле 2020 (по информации СМИ - 24.07.2020) у Президента Украины В. Зеленского состоялось совещание, на котором руководители украинских спецслужб доложили о запланированной финальной части спецоперации, а именно о непосредственном задержания "вагнеровцев"?
48. Кто присутствовал на этом совещании?
49. На какую дату было изначально запланировано задержания "вагнеровцев"?
50. Принималось ли на этом совещании решение об отсрочке задержания "вагнеровцев"?
51. Кто был инициатором этой отсрочки, доводы в обоснование необходимости отсрочки приводил?
52. Кто из присутствующих поддержал предложение об отсрочке задержания "вагнеровцев"?
53. В какой форме было принято решение об отсрочке задержания "вагнеровцев"?
54. Составлялся ли протокол совещания, есть стенограмма этого совещания?
55. Обсуждал ли президент В. Зеленский с президентом А. Лукашенко вопрос о "вагнеровцах", если да, то когда, в связи с чем, о чем говорили и о чем договорились?
56. Кто еще присутствовал при этом разговоре?
57. Осуществлялась ли звукозапись разговора, стенографирования?
Первоочередные проверочные мероприятия:
1. По вопросам 1-13, 16-22, 34-36, 38-46 необходимо срочно запросить соответствующую информацию Генеральному прокурору. Кроме того, у Генпрокурора необходимо запросить:
- выписку из ЕРДР о регистрации уголовных производств;
- копии сообщений о подозрениях "вагнеровцам";
- копии решений суда об избрании им меры пресечения;
- копии документов о международном сотрудничестве в зарегистрированных производствах по "вагнеровцах";
- копии поручений, направлявшихся прокурором / следственным к оперативным службам по оперативному сопровождению, задержания / ареста "вагнеровцев";
- копии поручений по выполнению постановлений следственного судьи об аресте "вагнеровцев";
- копии материалов служебных проверок утечки информации и срыва спецоперации (если проводились);
- копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности (если были);
- выписку из ЕРДР о регистрации уголовного производства в отношении срыва спецоперации "вагнеровцев";
- план расследования уголовного производства в отношении срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев";
- справку о расследовании дела относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Срок выполнения: 20-21 июля 2021
Ответственное лицо: (по указанию председателя ВСК)
2. По вопросам 14-15 необходимо срочно запросить информацию у председателя СБУ и в подтверждение информации требовать копии документов о результатах контрразведывательных мероприятий в блюде "вагнеровцев".
Срок выполнения: 20-21 июля 2021
Ответственное лицо: (по указанию председателя ВСК)
3. По вопросам 23-33, 37, 47-55 необходимо срочно запросить соответствующую информацию одновременно у руководителей Генпрокуратуры, СБУ, ГУР Минобороны Украины и Офиса президента и требовать копии документов относительно служебных проверок (если проводились).
Срок выполнения: 20-21 июля 2021
Ответственное лицо: (по указанию председателя ВСК)
4. По вопросу 21 необходимо срочно обратиться в компетентные органы Беларуси, предложить предоставить ВСК копии соответствующих документов. При необходимости - уехать в Беларусь в командировку и провести соответствующие рабочие встречи с представителями правительства и правоохранительных органов Беларуси.
Срок выполнения: 20-21 июля 2021року
Ответственное лицо: (по указанию председателя ВСК)
5. По вопросу 22 необходимо срочно обратиться в компетентные органы России, предложить предоставить ВСК копии соответствующих документов. При необходимости - уехать в Россию в командировку и провести соответствующие рабочие встречи с представителями правительства и правоохранительных органов России.
Срок выполнения: 20-21 июля 2021
Ответственное лицо: (по указанию председателя ВСК)
Только после получения соответствующей информации, копий запрашиваемых документов и их тщательного анализа возможно составить перечень вопросов, подлежащих дополнительной проверке, дополнить план работы и сформировать реестр лиц, которые могут дать показания ВСК. Перед вызовом каждого человека необходимо составить перечень вопросов, на которые должно дать ответ вызванное лицо, определить факты и обстоятельства, которые Комиссия будет проверять с помощью этих свидетельств, и составить тщательный план этого опроса.
Ориентировочный перечень лиц, показания которых могут помочь Комиссии в установлении фактов, имеющих существенное значение для выполнения задач ВСК (может корректироваться после получения и анализа соответствующих документов), и последовательность их вызова:
1. Генеральный прокурор
2. Прокуроры-процессуальные руководители
3. Следователи, расследующие уголовные производства
4. Лица, осуществлявшие оперативное сопровождение дел
5. Руководитель СБУ
6. Работники подразделений, осуществлявших контрразведывательные мероприятия
7. Руководитель ГУР МО
8. Лица, участвовавшие в спецоперации
9. Работники компетентных органов Беларуси
10. Работники компетентных органов России
11. Лица, распространившие в СМИ информацию о делах "вагнеровцев"
12. Работники Офиса президента
13. Руководитель Офиса президента
14. Пятый президент Украины
15. Президент Украины
2. Прокуроры-процессуальные руководители
3. Следователи, расследующие уголовные производства
4. Лица, осуществлявшие оперативное сопровождение дел
5. Руководитель СБУ
6. Работники подразделений, осуществлявших контрразведывательные мероприятия
7. Руководитель ГУР МО
8. Лица, участвовавшие в спецоперации
9. Работники компетентных органов Беларуси
10. Работники компетентных органов России
11. Лица, распространившие в СМИ информацию о делах "вагнеровцев"
12. Работники Офиса президента
13. Руководитель Офиса президента
14. Пятый президент Украины
15. Президент Украины
Кроме того, необходимо требовать от руководителей правоохранительных органов, которые делегировали своих представителей для работы с ВСК на заседание, состоявшееся 16.07.2021, изменить состав этого представительства и делегировать в ВСК компетентных и уполномоченных работников из состава заместителей руководителей соответствующих органов.
Считаю, что непринятие изложенных предложений может свести на нет работу ВСК по "вагнеровцам" и сделает невозможным установление истины в этом актуальном и важном для государства деле.
Заместитель председателя ВСК
народный депутат Украины
Р. Кузьмин"