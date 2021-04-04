Кузьмин: Нацполиция в интересах действующего политического режима начала расследование против Медведчука

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook. Национальная полиция Украины в интересах действующего политического режима начала очередное расследование против лидера оппозиции Виктора Медведчука. В этот раз о событиях начала двухтысячных годов, касающихся выделения земель на Закарпатье. Спустя почти двадцать лет после событий, следствие вдруг обнаружило, что одним из бенефициаров фирмы, которая в настоящее время пользуется частью этих земель, является супруга Медведчука Оксана Марченко.

Тут же были организованы незаконные обыски, якобы для обнаружения и изъятия документов о выделении земли. Почему незаконные? Во-первых, сроки давности привлечения к ответственности по этим событиям давно уже истекли. А во-вторых, по закону обыск может проводиться в исключительных случаях, когда другим путём изъять документы невозможно. Зачем же проводить обыск для поиска официальных документов, если все они хранятся в органах государственной власти и их можно спокойно получить там без экстремальных выходок в виде массовых обысков по другим адресам?

Но не это сейчас главное. Главное то, что следователи и прокуроры в ходе обыска снимали видео в помещениях, которыми пользуется семья Медведчука, фиксируя следственные действия к протоколу обыска. Так вот, в этот же день видео с обыска было передано в "самые честные" СМИ для его распространения с соответствующими комментариями.

Конечно, переворачивать постели, перебирать в спальнях белье, а потом "сливать" это видео в сеть, стало уже доброй традицией отреформированных новой властью правоохранительных органов, но вот только "новые лица" режима, видимо, не знают что такие действия являются преступлением. Со всеми вытекающими последствиями.