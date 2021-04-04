Кузьмин: Нацполиция в интересах действующего политического режима начала расследование против Медведчука
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Национальная полиция Украины в интересах действующего политического режима начала очередное расследование против лидера оппозиции Виктора Медведчука. В этот раз о событиях начала двухтысячных годов, касающихся выделения земель на Закарпатье. Спустя почти двадцать лет после событий, следствие вдруг обнаружило, что одним из бенефициаров фирмы, которая в настоящее время пользуется частью этих земель, является супруга Медведчука Оксана Марченко.
Тут же были организованы незаконные обыски, якобы для обнаружения и изъятия документов о выделении земли. Почему незаконные? Во-первых, сроки давности привлечения к ответственности по этим событиям давно уже истекли. А во-вторых, по закону обыск может проводиться в исключительных случаях, когда другим путём изъять документы невозможно. Зачем же проводить обыск для поиска официальных документов, если все они хранятся в органах государственной власти и их можно спокойно получить там без экстремальных выходок в виде массовых обысков по другим адресам?
Но не это сейчас главное. Главное то, что следователи и прокуроры в ходе обыска снимали видео в помещениях, которыми пользуется семья Медведчука, фиксируя следственные действия к протоколу обыска. Так вот, в этот же день видео с обыска было передано в "самые честные" СМИ для его распространения с соответствующими комментариями.
Конечно, переворачивать постели, перебирать в спальнях белье, а потом "сливать" это видео в сеть, стало уже доброй традицией отреформированных новой властью правоохранительных органов, но вот только "новые лица" режима, видимо, не знают что такие действия являются преступлением. Со всеми вытекающими последствиями.
Публикую депутатское обращение, адресованное руководителю ГБР с требованием привлечь к уголовной ответственности всех причастных к незаконной передаче посторонним лицам видео, являющегося частью протокола обыска. А заодно и всех причастных к организации и проведению этого самого незаконного обыска. Особых иллюзий на справедливость не питаю, но, как говорится, рукописи не горят. Всему своё время.
Ренат Кузьмин