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Кузьмин: Какое преступление вообще мог совершить Медведчук, если он действовал по поручению президента Порошенко?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И еще их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта.

из открытых источников

Вот он в интересах Украины и занимался гуманитарными вопросами, такими, как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии.

Так какое тогда преступление он совершил, помогая, подчёркиваю, украинским предприятиям по поручению украинской власти? Для тех, кто соображает не быстро, поясняю: действовал Медведчук по поручению Президента Порошенко и распоряжению председателя СБУ, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником.

Какая государственная измена? Какое финансирование терроризма? Какой арест? Какой залог в миллиард гривен? С ума посходили?

Ренат Кузьмин

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