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Кузьмин: Как думаете, множественное гражданство от Зеленского - это подарок Коломойскому, имеющему три паспорта, или членам украинских диаспор?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Об этом пишет Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

Как думаете, множественное гражданство от Зеленского - это подарок Коломойскому, имеющему три паспорта, или членам украинских диаспор, указывающих из-за бугра как нам жить у себя дома?

А нацистские преступники, эссесовцы, полицаи и прочие, выражаясь терминологией Зеленского, "особи", бежавшие на запад после Великой Отечественной войны, они тоже получат украинские паспорта? А их гиперактивные потомки?

А они с новенькими паспортами в Украину жить переедут или оттуда будут голосовать на наших выборах через приложение "Дія"? А украинская диаспора в России как? Тоже сможет проголосовать из Москвы по смартфону? Или им паспорта не дадут? А если они "Слава Україні" будут орать громче своих канадских или австралийских коллег? Тогда дадут? Или нет?

Или паспорта дадут, но голосовать не разрешат? Как у Шарикова, "на учёт стану, а воевать - шиш с маслом..." Что за власть? Кого избрали? Зачем?

Ренат Кузьмин

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