Кузьмин: Главное научно-экспертное управление Рады пришло к выводу, что законопроект Зеленского об олигархах неконституционный

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

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Специально ко Дню Конституции публикую Заключение Главного научно-экспертного управления Рады о неконституционности президентского законопроекта об олигархах. Рекомендую его для изучения судьям Верховного суда и окружного админсуда Киева, рассматривающим дело об отмене Указов Зеленского о наложении санкций на граждан Украины и на оппозиционные телеканалы. Выводов в этом экспертном заключении три:

1. Президент Украины может действовать только лишь в рамках полномочий, прямо предусмотренных для него Конституцией Украины.

2. Конституция Украины не наделяет Президента правом вводить в отношении граждан Украины какие-либо санкции, в т. ч. экономические.

3. Президентский законопроект о наделении самого себя правом налагать на граждан Украины санкции — неконституционен, т. к. противоречит не только Конституции, но нескольким принятым ранее решениям Конституционного суда.

Что это означает? А это означает, что любые санкции, которые Зеленский хочет накладывать на нас с вами являются априори незаконными, неконституционными и преступными, а такой законопроект должен быть отклонен Верховной Радой.

А теперь самое интересное. Исходя из правовой позиции ГНЭУ Верховной Рады Украины, санкции, уже наложенные Зеленским на Медведчука, Козака, членов их семей и три оппозиционные телеканала должны быть признаны незаконными, неконституционными и преступными. Основания те же: Зеленский явно превысил свои полномочия, явно вышел за рамки предоставленных ему Конституцией прав и обязанностей и грубо нарушил конституционные права и законные интересы граждан Украины.

С Днем Конституции, Вас, Владимир Александрович Зеленский, Гарант Конституции и Президент Украины! И Вас, Разумков Дмитрий Александрович, Спикер Рады, а также весь состав Вашего Главного НЭУ, подарившего нам всем такое замечательное экспертное заключение ко Дню Конституции!

Ренат Кузьмин