Кузьмин: Депутатов лишили возможности активно противодействовать власти и защищать интересы своих избирателей

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Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Отмена депутатской неприкосновенности, которой так радовались недалекие обыватели, сыграла с ними же злую шутку: депутатов лишили возможности активно противодействовать власти и защищать интересы своих избирателей.

Даже блокирование парламентской трибуны или организация массовой акции гражданского неповиновения сегодня стали практически невозможными из-за угрозы уголовного преследования депутатов-организаторов этих действий. В результате уголовные дела, НСРД и оперативно-технические мероприятия проводятся против 18 народных депутатов ОПЗЖ и их ближайшего окружения. В ГБР создана специальная группа по расследованию дел против ОПЗЖ, работу эту курирует руководство ГПУ, а оперативное обеспечение осуществляет СБУ и МВД под контролем ОПУ.

Оппозицию лишили 4х телеканалов, закрыв их по надуманным основаниям в нарушение Конституции и законов Украины. Против журналистов закрытых каналов, а также политэкспертов этих каналов возбуждены уголовные дела. Некоторые из них арестованы и содержатся под стражей по надуманным обвинениям в измене родины.

В отношении связанных с ОПЗЖ лиц и коммерческих предприятий, возбуждены уголовные дела. Работа некоторых из них заблокирована налоговой службой по приказу ОПУ. В офисах проводятся массовые обыски, их сотрудники запугиваются, а руководство подвергается процессуальному террору со стороны следователей и прокуроров. РНБО применяет санкции к руководству ОПЗЖ, депутатам фракции и даже к членам их семей.

Оставшиеся лояльными к власти телеканалы по указанию власти очерняют ОПЗЖ и дискредитируют депутатов фракции, распространяя фейки и разжигая ненависть к оппозиционерам. Используя манипулятивные технологии, власть объявила внешним врагом Путина и Россию, а внутренним — Медведчука и ОПЗЖ.

Ещё немного и для физической расправы с несогласными на оппозицию спустят подконтрольных власти радикалов и представят это все как справедливое негодование украинского народа и давно ожидаемое возмездие над агентами Кремля за подрывную деятельность в интересах России. И это при том, что сама власть плотно сотрудничает с Российской Федерацией, а Россия является вторым по товарообороту торговым партнером Украины.

Полностью подчинив себе правоохранительные органы, власть неприкрыто преследует оппозицию и пытается подмять под себя судебную систему, игнорируя при этом и Конституцию, и законы. И все это при молчаливом согласии западных, так сказать, партнёров, традиционно уже не замечающих диктаторских замашек украинского руководства.

Все это на фоне дикого роста коммунальных тарифов, проваленной вакцинации, массовой иммиграции из страны врачей и здорового трудоспособного населения, утраты Крыма и потере контроля над Донбассом, снижения уровня жизни, роста заболеваемости, произволе чиновничества, тотальной коррупции и жесткого внешнего управления всей вертикалью украинской власти, попыток продажи украинской земли, легализации игорного бизнеса, лоббирования коррупционных законопроектов провластным монобольшинством и полной неадекватности высшего руководства державы.