Кузьмин: Арахамия признал, что санкционный список контрабандистов составляли на основании огромных взяток. А сколько платили за санкции против оппозиции?

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранители требовали взятку в размере до 300 тысяч долларов, чтобы с ошибкой внести имя человека в санкционный список, утвержденный Советом нацбезопасности и обороны. Речь о списке контрабандистов, в котором ошибки нашли по 108 лицам. Арахамия назвал "правдой жизни" тот факт, что санкционный список, по его словам, "просто попродавали".

Вот как на это заявление Арахамии в своем телеграм-канале отреагировал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин:

Скандальное основание для отставки и уголовного преследования секретаря СНБО и всех причастных. Как думаете, а за включение в санкционный список конкурентов сумма была больше или меньше?

Ренат Кузьмин