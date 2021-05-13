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Кузьмин о заседании суда по делу Медведчука: Адвокаты размазали по стенке фейковые обвинения прокуратуры

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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Адвокаты размазали по стенке фейковые обвинения прокуратуры.

Прокуроры нарушили все нормы закона, которые только можно было нарушить в ходе расследования. Просто трэш. Похоже, материалы для суда готовили сценаристы студии "Квартал 95": уж слишком смешные. Мало того, что смешные, так ещё и 90% представленных доказательств представляют собой распечатки каких-то статей из интернета, да и то собранных неуполномоченными на то органами.

Неуполномоченными органами также зарегистрированы и дела против Медведчука: вместо генпрокурора это сделали сотрудники СБУ, что прямо запрещено законом. При этом экспертизы в деле проведены по постановлению следователей СБУ сотрудниками некого института того же самого СБУ, что также запрещено законом. Было бы логичным, чтобы и судили Медведчука сотрудники СБУ, раз такое дело.

В довершение всего адвокаты представили суду документы, подтверждающие то, что Медведчук не имеет никакого отношения к предприятиям, которые, якобы, добывали полезные ископаемые в Крыму, а также документы о том, что повестки о явке на допросы, направленные следователями Медведчуку и по которым он не явился, что по мнению прокуроров свидетельствует о его уклонении от следствия, до сих пор находятся на сортировке почтового отделения и Медведчуку не доставлены, а значит, он просто не знал об их существовании и явиться к следователю просто не мог физически.

При таких обстоятельствах арест Медведчука становится абсолютно невозможным. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Надеемся на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
 
Ренат Кузьмин
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