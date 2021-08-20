Кто настоящий патриот: Медведчук, который 30 лет назад боролся за независимость Украины, или Зеленский, который сегодня продал страну иностранцам

Оригинал - на сайте Skeptik.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук был одним из тех, кто выборол независимость для нашей страны. 19 августа 1991 года, в дни знаменитого августовского путча, он, вместе с несколькими коллегами из Союза адвокатов Украины направил в Верховную Раду письмо, в котором назвал создание и действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР незаконными и антиконституционными, призвав объединиться и защитить суверенитет Украины. Спустя 30 лет президент Владимир Зеленский, нагло поправ все усилия народа, политиков, общественных деятелей, которые ценой жизни боролись за независимость нашей страны, распродает ее по кусочкам своим иностранным покровителям.

Напомню, что в то неспокойное лето 1991 года, когда Советский Союз бился в предсмертной агонии, а Украина - еще не провозгласила независимость, был создан ГКЧП - госкомитет по чрезвычайному положению СССР. И только благодаря активной позиции и мужеству таких государственников, как Медведчук, нам удалось переломить ситуацию, и объявить всему миру, что наша страна - независимое государство.

Почитайте текст ниже, это было написано тогда, когда не было понятно, что будет дальше. Но Медведчук честно и принципиально изложил свою позицию: необходимо исходить из Конституции, закона и Декларации о государственном суверенитете Украины и проявить государственную мудрость и единство. От этой позиции Медведчук не отошел ни на шаг за 30 лет своей деятельности на благо Украины.

"Это событие создало взрывоопасную ситуацию, в которой суверенитет Украины оказался под реальной угрозой. Введение чрезвычайного положения при таких условиях может расцениваться только как узурпация власти и грубое попрание прав Украины как независимого государства - члена ООН.

В этих условиях призываем всех юристов, граждан Украины проявить взвешенность, сплоченность вокруг Верховной Рады УССР - единственного законного представителя украинского народа.

Считаем необходимым обратиться в Верховную Раду УССР, на которую возлагается принятие в этот критический момент исторических и крайне важных для судьбы Украины решений, проявить государственную мудрость, решительность и единство, дать надлежащую оценку деятельности ГКЧП, руководствуясь Конституцией СССР, Конституцией УССР и Декларацией о государственном суверенитете Украины.

Под угрозу поставлены само существование суверенной Украины, строительство правового общества, права человека. В этой ситуации считаем целесообразным образование экспертной группы юристов правоведов республики с целью законности создания и деятельности Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР".

Все эти годы Медведчук работал на то, чтобы сшить страну в единое целое. Он последовательно и целенаправленно отстаивал ценности, которые близки каждому простому украинцу: экономическая стабильность и процветание, сильная позиция страны на геополитической арене мира, добрососедские отношения со всеми, но интересы Украины - на первом месте. Однако приход очередного "Зеленского" сводил все его усилия на нет. Так мы стали зависимыми от кредитов Международного валютного фонда и других финансовых организаций. Так мы докатились до того, что наши, так называемые, западные партнеры открыто диктуют нам, кого назначать на те или иные должности, с какими странами дружить, а какие - публично унижать. Все органы власти, включая судебную и правоохранительную узурпированы представителями тех или иных западных лобби. А если кто-то действует не по их плану, пытается думать или действовать по-другому их просто уничтожают, клеймя "врагом народа" и придумывая несуществующие преступления для открытия уголовных дел.

Так сейчас власть пытается расправиться с лидером оппозиции Виктором Медведчуком. Парадоксально, правда? Человек, который боролся независимость страны, теперь вынужден доказывать свою правду в судах перед теми, которые, не будь Медведчука в далеком 1991-м - не смогли бы сейчас наслаждаться своей властью в суверенной стране.

Впрочем, я уверен, это ненадолго. Медведчук, который будучи в оппозиции, сделал для страны в разы больше, чем президент Зеленский - обязательно победит. И Украина уже скоро получит нового президента, который в 1991-м боролся за её независимость, а спустя 30 лет – борется за ее процветание.

Кирилл Ковальчук