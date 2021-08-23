"Крымская платформа" – это провал и распил денег

Фейсбук нещадно критикует Джамалу за то, что та взяла с государства 12,5 тыс. долларов за выступление на саммите "Крымской платформы" (КП). Да, цинизм происходящего зашкаливает, учитывая все пафосные речи артистки о деоккупации Крыма ранее.

Но нужно смотреть глубже – Офис президента бросил под пули Джамалу, чтобы отвести огонь от провала "Крымской платформы" в целом.

Пока патриотичное сообщество пишет гневные посты в адрес Джамалы, Офис Зеленского надувает щеки, акцентируя на участии в КП представителей 40 государств. На самом деле ОП просто пытается скрыть провал – они сами назвали мероприятие саммитом, что означает встречу глав государств и правительств, а в Киев приехали преимущественно третьесортные чиновники и дипломаты. От США, нашего якобы главного партнера и защитника, прибыла министр энергетики, которая наверняка вообще не ориентируется в проблематике Крыма. Какие могут быть полномочия у нее – конечно, никаких. Поставит подписи под формальными документами – на этом все.

Меркель, Джонсона, Макрона, Эрдогана – на бумаге ярых борцов с Россией – на саммите нет. Как повлияет на ситуацию с Крымом подпись под формальной декларацией послов Австралии, Новой Зеландии, Мальты или Кипра? Да никак! Равно как и участие в КП президентов Словакии, Латвии или Эстонии.

Мировые лидеры показательно проигнорировали мероприятие – и это провал Зеленского.

А потому нет никаких сомнений, что никаких решений по итогам "Крымской платформы" не будет. Телеграм канал "Легитимный" узнал, что ожидается подписание декларации саммита, которое никакого веса, кроме информационного повода не несет. А представительства "Крымской платформы" откроют не в Париже, Лондоне и Берлине, а в Молдове, Латвии, Грузии и подобных странах.

Как видим, это просто пшик. На который потратили десятки миллионов долларов. Если посмотреть на тендеры, увидим десятки разных лотов на внушительные суммы. Тот же "Легитимный" пишет, что это сделано, чтобы не привлекать лишнее внимание, а также задобрить все группы влияния в ОП (накормить их тендерами, дав возможность хорошо заработать).

Просто посмотрите на затратную часть по медиасопровождению "Крымской платформы". Почти 7 млн грн на ролики и баннеры. Цены явно завышены.

из открытых источников

На раскрутку и рекламу КП потратят более десятка миллионов гривен, но в реальности, как обычно, СМИ обяжут ставить новости про саммит бесплатно, ведь мероприятие "государственной важности".

"Крымская платформа" – это провал и распил денег. Просто Зеленскому захотелось почувствовать себя важным в Европе, хозяином бала. Ведь на самом деле Зе-президент уже всех утомил своим нытьем и беспомощностью.

Игорь Вальский