Крестный ход должен быть выражением твёрдой и непоколебимой веры народа! - епископ Виктор Коцаба, Представитель Украинской Православной Церкви в европейских институциях

Епископ Виктор (Коцаба) Фото из открытых источников

Крестный ход: быть или не быть?

Сегодня часто сравнивают Украину и Черногорию. И этому сравнению есть основания: в обеих странах много православных христиан, власти ориентированы на либеральные ценности и были приняты антицерковные законы.

Об этом пишет в своем Telegram-канале епископ Виктор (Коцаба).

В Черногории, когда этого потребовало время и обстоятельства, верующий народ вышел на многотысячные крестные хода, которые охватили всю страну, в Украине - пока еще нет. И многим кажется, что сделать это достаточно легко – нужен только призыв священноначалия.

Действительно, если наш Предстоятель и Священный Синод обратятся к многомиллионной пастве с просьбой о защите Церкви и ее святынь – на крестные хода и молитвенные стояния по всей Украине выйдет множество православных верующих граждан нашей страны. Как это может происходить в действительности, пример Черногории уже показал.

Но тут есть один важный момент. В Черногории верующие не ждали, когда их позовут защищать святыни, а вышли сами. Руководство Церкви не инициировало крестные хода, а на каком-то этапе просто придало им организационный характер. Это был не призыв священноначалия, а зов сердец верующих жителей Черногории.

Крестный ход должен быть выражением твёрдой и непоколебимой веры народа. И мы знаем, что наш украинский народ свято хранит веру своих предков, а значит голос сотен тысяч верующих сердец может зазвучать в одночасье. Тогда и наступит время, когда православные украинцы "едиными устами и единым сердцем" встанут на защиту своей Церкви. И есть ощущение, что это время не за горами...

Епископ Виктор (Коцаба)