Кредит по наследству: Как не потерять все из-за долгов умершего?

Получая наследство от умершего родственника, убедитесь в том, что стоимость приобретенного имущества покроет все долги.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Кредит по наследству после смерти. Как не унаследовать долги?

Квартиры, дачи, машины и прочие жизненные блага выглядят заманчивым наследием. Но вот что следует помнить при наследовании по закону или завещанию: в состав наследства, которое наследник принимает на себя, входят не только права, но и обязанности наследодателя. Расписки, штрафы, судебные решения и прочие обязательства, если таковые есть, тоже идут с ними в комплекте. Только обязанности личного характера не подлежат компенсации наследниками.

Наиболее распространенная "ложка дегтя в бочке меда" - невыплаченные кредиты.

И немного статистики:

наследство провинциальных "заробитчан", живущих в крупных городах, в 50% случаев будет обременено кредитами. Родственникам о происхождении дотаций "на сапожки внучке" или "лекарства мужу" обычно не сообщают;

наследство успешных предпринимателей еще чаще имеет непогашенный кредит. Расширение, модернизация, реклама и т.д... расходы бизнеса невозможны без привлечения кредитных средств.

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Даже если о кредите стало известно после вступления в наследство, его все равно придется платить. Обратного хода у процедуры вступления в наследство нет.

Но есть положительные нюансы:

долг погашается только в пределах стоимости унаследованного имущества. Своих денег доплачивать не нужно, но на оценку имущества придется потратиться; требования банка о погашении долга ограничены по срокам (ст. 1281 ГКУ). Он может требовать погашения в течение 6-ти месяцев со дня, когда узнал о смерти заемщика, или в течение 1 года с момента окончания срока кредитования (или действия кредитной карты); на основе письменной просьбы и копии свидетельства о смерти, банк может списать начисленные штрафы.

В случае, когда наследники отказываются гасить кредит, банк может добиться продажи наследственного жилья для погашения долга. И тогда родственники, проживающие там, вынужденно оплатят долг выселением из квартиры по решению суда (кроме льготных категорий граждан).

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Когда после получения наследства и погашения долгов предполагается в "сухом остатке" ноль или убыток, от наследства отказываются. Причем процедура здесь обратная вступлению в наследство: прописанные с заемщиком наследники обязательно пишут отказ в течение 6-ти месяцев, а все остальные просто не подают заявление. При отсутствии наследства не будет и проблемы с выплатой кредита по наследству после смерти: банк может требовать долг только в случае наследования имущества. Как же он вернет свои деньги в случае отказа от наследства?

Какое бы имущество ни наследовалось, вероятность наличия там кредитов очень высока. Будьте внимательны и советуйтесь с адвокатами, чтобы не тратить зря свои нервы, время и деньги.