Крах амбиций диктатора: Европейские юристы Медведчука разгромят Зеленского в ЕСПЧ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - на сайте I.UA.

Виктор Медведчук, как сверхопытный юрист, прекрасно понимает, что лучшая защита – это нападение. А потому лидер ОПЗЖ привлек в свою команду адвокатов лучших юристов из ЕС и Великобритании. Будучи уверенным в своей правоте, Медведчук ударит по Зеленскому там, где это будет больнее всего – в Европе. Привлекая европейских адвокатов, Медведчук намерен победить в ЕСПЧ. А там уже дело техники – Зеленскому и его окружению вполне реально светят санкции за построение авторитаризма в Украине, преследование оппозиции, незаконное закрытие СМИ.

К команде Медведчука уже присоединился доктор юридических наук Бертран Мальменьдье, известнейший немецкий адвокат. Сам он уже заявил, что вместе с коллегами будет изучать, насколько обвинения против Медведчука отвечают нормам ЕС. Ответ здесь известен наперед – они абсурдны и будут разгромлены в европейском суде. Уже сейчас многие известные европейские политики вовсю предостерегают органы ЕС и правительства стран о том, что Украина при Зеленском свернула не туда, что Зеленский – начинающий диктатор, который в обход закона уничтожает оппозицию и независимые СМИ. После решения ЕСПЧ эти тезисы зазвучат еще громче, и будет поднят вопрос применения санкций против Зеленского и его окружения.

"Виктор Медведчук – политический заключенный… Я изучал право и практиковал во многих европейских странах, и я могу сказать, что действия в отношении Виктора нелепы. Это не закон, это политика, это политическое преследование человека, у которого просто есть другое мнение", - считает депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра. И он в своем мнении не одинок. "Я уверен, что невозможно заключить под арест оппозиционного политика", - вторит своему коллеге евродепутат от Словакии Мирослав Радачовский.

Мощная юридическая команда Медведчука сделает из Зеленского нерукопожатного недодиктатора. Он сам в этом виноват, ступив на тропу авторитаризма. Зарубежные СМИ с момента начала репрессий против Медведчука опубликовали почти 115 тысяч публикаций, критикующих действия украинской власти. Свой протест выразили уже десятки европейских политиков самого высокого уровня, среди которых евродепутаты, сенаторы, депутаты национальных парламентов. Все они утверждают, что преследование лидера украинской оппозиции – это политический процесс, котором не может быть места в демократическом государстве.

"Нас беспокоит то, что лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и попал под санкции вне каких-либо судебных разбирательств, без суда и следствия и с залогом в 40 миллионов долларов", – заявила с трибуны Сената Франции сенатор Натали Гуле.

"Президент Зеленский начинал с большой надеждой и с большими ожиданиями. Однако он не смог исполнить эти ожидания. Виктор Медведчук правильно сказал, что украинское правительство должно служить украинцам. Не ЕС, не США, а украинским людям", - уверен член Комитета по внешней политике бундестага Петр Быстронь.

Что же, украинцам уже будет служить следующий президент. На Зеленского никаких надежд нет. Это кино подошло к своему трагическому концу.

Елена Устинова