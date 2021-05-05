Кошки против собак: Кто умнее?

Соотношение массы мозга к массе тела у кошек и собак почти одинаковое aroundpet.ru

Собака – лучший друг человека, а кошка всегда сама по себе. Но кто из этих хищников умнее?

Об этом пишет Videnskab.dk.

Один читатель спросил нас, кто умнее, собака или кошка. Ответ, как оказалось, не так однозначен.

Говорят, что собака – лучший друг человека, а кошка всегда сама по себе. А вот в чем владельцы псов и котов не согласны, так это в том, кто из этих животных умнее.

Читатель Томас Вангсё (Thomas Vangsø) голову сломал, размышляя над этим вопросом.

"Скажите, есть ли научные факты, подтверждающие, что кошки умнее собак? Это миф или правда?" – спросил он.

Videnskab обратилась за ответом к преподавателю биологии Йесу Сёэ Педерсену (Jes Søe Pedersen), который работает на кафедре биологии в Копенгагенском университете.

"Хотя собаки и кошки во многом ведут себя по-разному, их объединяет то, что они хищники, а хищники относятся к более умной половине животного царства", – объясняет он.

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Высокий интеллект хищников объясняется тем, что они охотники, а значит, ежедневно оказываются в ситуации, когда надо быстро решить, что именно делать в тот или иной момент времени.

Дело в том, что многие виды добычи, например, птицы или мыши, не так уж сильно отстали в развитии, так что поймать их не так-то просто. Они делают все возможное, чтобы убежать и скрыться от острых когтей и зубов хищника. Хищник преуспеет и победит в этой гонке, только если окажется быстрее и умнее.

У кошек не очень высокий социальный интеллект

Чтобы быть умным, в голове должно быть достаточно шестеренок, чтобы было чем шевелить. Это значит, что мозг должен быть большим относительно тела, а еще ему нужно место.

Это объясняет, почему у жвачных животных, таких как коровы, относительно маленькая голова. Коровы питаются травой, а она никуда от них не убегает, так что им не надо быть особенно умными, чтобы прокормиться, рассказывает биолог.

"А вот котам и псам, чтобы выжить, приходится ловить добычу. Они не могут существовать по какой-то строго фиксированной программе, но всегда должны быть готовы принимать решения в новых ситуациях во время охоты, а для этого требуется определенный интеллект", – рассказывает он.

Но остается большой вопрос, кто же из них умнее – кошка или собака? Ведь здесь недостаточно сравнить соотношение размера мозга с остальным телом. Необходимо также выяснить, для чего еще используются имеющиеся мозги, кроме охоты.

"Соотношение массы мозга к массе тела у этих двух животных по большому счету одинаковое, так что его нельзя использовать как ориентир, – говорит Йес Сёэ Педерсен с улыбкой. – Однако можно сказать, что собака, в отличие от кошки, – животное социальное, а значит, чтобы преуспеть, ей приходится тратить часть своего интеллектуального потенциала на общение. Кошка может обойтись и без этого, она тратит все умственные способности исключительно на себя. Таким образом, кошка, может, и не обладает социальным интеллектом, но, вероятно, действует быстрее и эффективнее в "полевых условиях".

Понятие интеллекта создано человеком

Однако главный зоолог Копенгагенского зоопарка Франс Карлсен (Frands Carlsen), не считает, что все именно так.

Интеллект – это проявление того, насколько хорошо животное может приспосабливаться к новым ситуациям, причем способами, свидетельствующими, что оно понимает, что делает.

"Многие животные учатся тому или иному поведению, совершая многочисленные попытки, пока не находят решение. Но это на самом деле не проявление интеллекта. У собаки более разнообразный образ жизни, чем у кошки, потому что она, как правило, питается очень разными видами пищи, а значит, должна быть более открытой, активной и разносторонней в своем поведении. А люди это часто интерпретируют как более высокий интеллект", – говорит он.

Он подчеркивает, что на самом деле не считает уместным сравнивать интеллект разных видов животных.

"В моем мире интеллект – это нечто созданное человеком, его трудно применить к животным. Конечно, само собой, вы можете заставить шимпанзе решать более сложные задачи, чем рыб, и в целом шимпанзе хорошо решают задачи, связанные с их повседневной жизнью. Иногда найденные ими решения действительно свидетельствуют о наличии у них интеллекта в изначальном нашем понимании этого феномена".

"Но, с другой стороны, рыбы будут превосходить шимпанзе во многих других обстоятельствах, касающихся адаптации к окружающей среде, в которой они живут. Конечно, собаки и кошки гораздо ближе друг к другу по поведению, но все же и их сравнивать очень сложно", – заключает он.

Сюбилле Хиллебранд

Перевод: ИноСМИ