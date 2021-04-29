Коронавирусный апокалипсис в Индии: Не хватает даже дров для погребальных костров

Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Danish Siddiqui/Reuters

Индийский журналист американского издания ищет причины трагедии с коронавирусом, которая обрушилася на Индию в последние недели.

Об этом пишет The Atlantic.

Тот ужас, с которым столкнулась Индия, была вызван не одним человеком и не одним правительством.

В этом месяце Арвинд Кердживал (Arvind Kejriwal), являющийся главным министром многомиллионной столицы Индии Дели, написал в Твиттере, что город испытывает "острую нехватку" медицинского кислорода. Это сообщение весьма красноречиво и поучительно. Во-первых, он обратился к социальным сетям, отказавшись действовать через официальные каналы. Это указывает на недоверие к правительству премьер-министра Нарендры Моди (хотя отчасти это вызвано тем, что Кердживал не является членом партии господина Моди). Во-вторых, твит Кердживала подчеркивает, что Твиттер стал главным инструментом, с помощью которого индийцы взывают о помощи.

Отдельные рассказы о людях, которые через Твиттер находят кислород или койку в больнице, не могут скрыть жестокую действительность, состоящую в том, что скоро у нас не останется больничных коек. Не хватает карет скорой помощи для перевозки больных, не хватает катафалков, чтобы отвозить умерших на кладбище. Да и самих кладбищ тоже не хватает, как и дров для погребальных костров.

Нам ежедневно говорят о сотнях тысяч новых заражений и тысячах смертей, что наверняка является серьезным преуменьшением. В этих условиях винить Моди в эпидемиологической катастрофе легко. Конечно, его правительство виновато во многом. Когда в Индию пришел коронавирус, он ввел суровые карантинные меры, от которых в первую очередь пострадали самые бедные и самые незащищенные люди. При этом премьер не посоветовался с ведущими учеными страны. В то же время он не воспользовался возможностью укрепить национальную инфраструктуру здравоохранения, а его администрация почти никак не поддержала тех, кто в результате ограничений потерял работу или доходы.

Несвоевременные праздники

Вместо того, чтобы воспользоваться низким уровнем заболеваемости в предыдущие месяцы, правительство Моди начало делать хвастливые заявления, разрешило проводить масштабные индуистские религиозные праздники и спортивные состязания с большим количеством болельщиков. Правящую националистическую партию "Бхаратия джаната парти" (BJP) Моди обвиняют в том, что она создает запасы жизненно важных лекарств и проводит способствующие стремительному распространению инфекции массовые предвыборные митинги и мероприятия, от которых покраснел бы даже Дональд Трамп. (Это не говоря уже о том, как власти воспользовались пандемией для введения драконовских законов колониальной эпохи в целях ограничения свобод, а правительство Моди то и дело обвиняет в эпидемии различные меньшинства, арестовывает задающих неудобные вопросы журналистов, а недавно потребовало, чтобы социальные сети, включая Фейсбук и Твиттер, удалили посты с критикой в адрес властей, все это якобы в рамках борьбы с вирусом.)

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Ощущения Индии от пандемии будут определяться колоссальной второй волной. Но тот ужас, с которым столкнулась страна, была вызван не одним человеком и не одним правительством. Это чудовищный нравственный провал нашего поколения.

Работа крематория в пригороде Мумбаи, 23 апреля 2021 года Francis Mascarenhas/Reuters

Индию можно отнести к категории развивающихся стран или стран со средними доходами. По международным меркам, она тратит недостаточно на здоровье своего населения. Но за этим скрываются многочисленные сильные стороны Индии в сфере здравоохранения. Наши врачи входят в число наиболее подготовленных во всем мире, а сейчас стало хорошо известно, что Индия является мировой аптекой благодаря фармацевтической отрасли, специализирующейся на производстве эффективных и экономичных лекарств и вакцин.

Однако совершенно очевидно, что мы страдаем от дефицита нравственности. Прежде всего это относится к богачам, к высшему классу, к высшей касте Индии. Это наиболее заметно в области здравоохранения.

Деньги привели к медицинскому апартеиду

Экономическая либерализация Индии в 1990-е годы привела к быстрому росту частного сектора здравоохранения. Такие сдвиги в конечном итоге сформировали систему медицинского апартеида. В первоклассных частных больницах лечат состоятельных индийцев и медицинских туристов из-за рубежа, а государственные медицинские учреждения предназначены для бедных. Людям состоятельным обеспечивается самый лучший уход и лечение (а супербогачи даже имеют возможность бежать в безопасные места на частных самолетах). В то же время остальная медицинская инфраструктура в стране держится на честном слове. Те индийцы, которые могут за деньги обеспечить себе здоровую жизнь, предпочитают не замечать увеличивающуюся пропасть. Сегодня они крепко держатся за свои кошельки, в то время как остальные люди не могут вызвать скорую помощь, врача, получить лекарства и кислород.

Опыт журналиста: не экономьте на здоровье

Я пишу о медицине и науке почти 20 лет. Среди прочего, я работал редактором раздела "Здоровье" в ведущей индийской газете The Hindu. Полученный опыт научил меня: чтобы обеспечить здоровье населению, нельзя срезать углы, экономя на мелочах. Сейчас богатые оказались в одной ситуации с бедными, и им предстоит расплачиваться за провалы государственного здравоохранения точно так же, как раньше в Индии за него расплачивались только самые уязвимые.

Отводить взгляд от окружающих нас трагедий, отрываться от действительности, спасаясь в своем тесном мирке, - это политический и нравственный выбор. Мы осознанно не осознаем, насколько шаткая у нас система здравоохранения. Коллективное благополучие нации зависит от проявления солидарности и сострадания друг к другу. Никто не будет в безопасности, пока безопасность не будет обеспечена всем.

Наше бездействие усугубляет ситуацию постепенно, шаг за шагом. Мы не привлекаем внимание к нуждам незащищенных, потому что сами в безопасности. Мы не требуем улучшения работы больниц для всех индийцев, потому что нам самим по карману отличное частное медицинское обслуживание. Мы полагаем, что можем отгородиться от недобросовестного отношения государства к нашим соотечественникам.

Воспоминание о трагедии Бхопала

В Индии уже случались трагедии, доказывающие ошибочность такого подхода.

Ночью 3 декабря 1984 года в центральном индийском городе Бхопал на заводе по производству пестицидов из резервуара для хранения метилизоцианата произошел выброс этого высокотоксичного соединения. То, что произошло в дальнейшем, стало самой страшной за всю историю промышленной катастрофой.

По официальным данным индийского правительства, всего от этой утечки скончалось 5 295 человек, а сотни тысяч пострадали от отравления химическими веществами. Кто-то говорит, что жертв было намного больше. В преддверии катастрофы и сразу после нее на предприятии царил хаос. Владевшая заводом компания не соблюдала меры и технику безопасности, а местное население и медики не знали, как защититься от ядов.

Со временем токсичные вещества с предприятия заразили почву и грунтовые воды в округе, из-за чего там повысилась онкозаболеваемость, выросло число врожденных дефектов и респираторных заболеваний. Этот район до сих пор крайне токсичен. Компания, местные власти, власти штата и федеральное правительство Индии постоянно перекладывают вину друг на друга. Люди начали умирать десятки лет тому назад, но страдания продолжаются по сей день.

Я переехал в Бхопал после аварии и вырос там, живя вместе с людьми, которые поколение за поколением расплачиваются за "газовую трагедию", как они ее называют. Многие индийцы помнят Бхопал только как место полузабытой катастрофы. Газовая трагедия далека от них, и она уже стала достоянием истории. Но живя в Бхопале и видя последствия утечки, я предельно ясно понял, что чудовищные провалы, как и колоссальные успехи, всегда являются результатом совместных действий или бездействия, когда люди игнорируют знаки беды.

Тогда многое пошло не так, и многие люди в этом виноваты. Во время аварии были неисправны системы безопасности, которые могли замедлить или частично сдержать выброс. Датчики для измерения температуры и давления на разных участках предприятия, в том числе, в местах размещения емкостей для хранения газа, были настолько ненадежны, что рабочие проигнорировали первые признаки приближающейся беды. Блок охлаждения, понижающий температуру химикатов, был отключен. Факельная башня, предназначенная для сжигания выходящего из газоочистителя метилизоцианата, требовала замены трубной проводки.

Но еще более поучительно то, что произошло потом. Индийцы по большому счету забыли эту трагедию. Население Бхопала осталось наедине с последствиями. Богатым индийцам нет нужды приезжать в этот город, и они его игнорируют. Их равнодушие равноценно сигналу о том, что можно отвернуться и не смотреть, как страдают сограждане-индийцы.

Уроженец этого города фотожурналист Санджив Гупта (Sanjeev Gupta) долгие годы ведет фотохронику последствий этой аварии. Всякий раз, когда из-за очередной главы в многолетней судебной драме средства массовой информации снова обращают внимание на Бхопал, именно его фотографии размещают в новостях. По словам Гупты, сейчас в крематориях Бхопала горят огромные погребальные костры, сжигая жертв коронавируса. Это гораздо страшнее той картины, которую он наблюдал в 1984 году.

Пусть неумышленно, но мы создали систему, которая нас подводит. Пожалуй, трагедия COVID-19, как и газовая трагедия, должна научить нас, что наше решение молчать, когда другие страдают, не останется без последствий.

Видья Кришнан

Перевод: ИноСМИ