Коронавирусный апокалипсис: Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?

Массовая кремация людей, умерших от COVID-19 в Индии Reuters

Заболеваемость COVID-19 в Индии приобрела угрожающие масштабы, тела умерших не успевают кремировать. Эксперты попытались оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В течение недели, с 18 по 25 апреля, в Индии было зарегистрировано 2,24 миллиона новых случаев заражения коронавирусом – таких показателей заболеваемости еще не было ни в одной другой стране мира. По данным индийских властей, за этот период от последствий COVID-19 умерло 16 257 жителей страны, что почти вдвое больше, чем на предыдущей неделе.

Впрочем, темпы распространения коронавируса в Индии постоянно растут, устанавливая новые антирекорды: если 21 апреля суточный прирост числа заболевших превысил отметку в 300 тысяч, то уже по состоянию на 29 апреля было выявлено почти 387 тысяч случаев заражения COVID-19 за предыдущие сутки в стране, от последствий заболевания скончались почти 3,5 тысячи пациентов.

В общем, согласно официальным данным, за весь период пандемии коронавирусом в Индии заразилось около 18,7 миллиона человек, а более 208 тысяч инфицированных умерли.

Действительно ли в Индии занижают смертность от COVID-19?

Несмотря на ошеломляющие цифры эксперты считают, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть намного выше официального.

"Потрясающие кадры с пациентами в предсмертном состоянии в машинах скорой помощи и сжиганием тел на кострах возле крематориев и даже на тротуарах явно свидетельствуют о том, что масштабы трагедии гораздо серьезнее", – отмечает в беседе с DW индийский доктор Ануп Сарая.

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Медики и эксперты предполагают, что относительно низкие официальные показатели смертности от COVID-19 в стране не соответствуют действительности. По словам наблюдателей, в итоговую статистику не попадают вероятные случаи заражения. При этом нередко причиной смерти указываются имеющиеся у пациентов хронические заболевания.

Существуют серьезные расхождения между официальной статистикой смертей от последствий COVID-19 и данными относительно кремации и погребения умерших. Последние во много раз превышают показатели, которых можно было бы ожидать, указывает профессор физики и биологии в университете Ашока Гаутам Менон. "Фактическое количество смертей от COVID-19 может превышать официальные цифры в 5-10 раз", – предполагает он.

Сжигание тел погибших от коронавируса около крематория в Нью-Дели, 22 апреля 2021 года Danish Siddiqui/Reuters

Результатов теста на COVID-19 ждут несколько дней

Индийский вирусолог Шахид Джамиль также считает, что реальная смертность от коронавируса в стране превышает официальную. Он отмечает, что дальнейший рост спроса на тесты на COVID-19 приводит к задержкам. Если раньше результаты были готовы в течение нескольких часов, то теперь иногда ждать результат приходиться несколько дней.

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Если человек умрет до получения результатов теста, COVID-19 не будет указан как причина смерти, даже если у пациента были очевидные симптомы этого заболевания, объясняет Джамиль.

Многие случаи COVID-смертей не регистрируют

Проблема усугубляется и нехваткой эффективной системы регистрации смертей во многих регионах страны. Причина смерти человека редко устанавливается квалифицированным медработником, поэтому данные о смертности от COVID-19 нельзя считать правдивыми, указывают эксперты.

"Система регистрации смертей в Индии действует плохо. Поэтому правительство страны не имеет достаточного количества данных для того, чтобы должным образом отреагировать на широкое распространение COVID-19 среди населения, живущего в сельской местности", – отмечает вирусолог Джон Джейкоб.

Смертность за пределами больниц не учитывается

Поскольку надежная система регистрации смертей граждан в Индии отсутствует, официальная статистика заболеваемости COVID-19 и смертности от его последствий содержит лишь те данные, которые поступают из лабораторий и больниц.

Сейчас отслеживать смертность за пределами медицинских учреждений в Индии трудно. "Рост официального числа случаев заболеваний COVID-19 в Индии может составить лишь верхушку айсберга. Учитывая низкие показатели тестирования за пределами крупных городов фактическая заболеваемость и смертность может быть в 10-30 раз выше официальной", – предполагает сотрудник университета имени Джавахарлала Неру Викас Баджпай.

Мурали Кришнан, Александра Елкина