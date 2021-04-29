Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ

Аналогичные сведения направлены СБУ и в другом деле - по иску ООО "Новости 24 часа". То есть КАС, очевидно, не ограничится исключительно сопоставлением полномочий Президента и закона "О санкциях", но и намерен проанализировать достоверность и принадлежность доказательств, которыми они обосновываются. Хотя у экспертов возникают вопросы о возможности анализа в порядке административного судопроизводства доказательств, которые, очевидно, должны были собираться в рамках уголовного производства.

Кроме того, в КАС рассматриваются и другие иски, в которых оспаривается указ президента от 2.02.2021 №43/2021 о применении персональных санкций. В частности, ООО "Новый Формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", "Ариадна ТВ", ООО "Телерадиокомпания" 112 ТВ ", ООО" Телерадиокомпания "Новые коммуникации" и ООО "Партнер ТВ".

Примечательно, что законом "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрены доплаты за допуск к документам, имеющим степень секретности "Совершенно секретно" - 10% и "Секретно" - 5% от должностного оклада. Для судей КАС это 15,8 тыс. грн и 7,8 тыс. грн в месяц соответственно. При этом этот допуск к тайне предоставляется той же СБУ. То есть, в данном случае судьи оказываются в определенной степени зависимыми от придирчивости тех, кто будет проверять в СБУ их благонадежность. Или, наоборот, избавит такого допуска, в случае возникновения сомнений относительно соответствия определенным критериям.