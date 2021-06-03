Конец эпохи Биньямина Нетаньяху в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото из открытых источников

Более 12 лет премьерства Биньямина Нетаньяху подходят к концу. В последний момент, его политические оппоненты объединились против него, и сформировали оппозиционное коалиционное правительство во главе со "сменными премьерами" Нафтали Бенетом и Яиром Лапидом. Как это скажется на политике Ближнего Востока?

Об этом пишет Илия Куса в Telegram-канале UIF.

Новый Кабмин в Израиле, пожалуй, один из самых странных и неожиданных в их истории.

В него вошли и правоцентристы и левоцентристы, и ультраправые сионисты, и левые лейбористы, и даже арабские исламисты. Это означает, что новое израильское "правительство перемен" будет довольно шатким, неустойчивым и уязвимым к малейшим политическим конфликтам между партнерами. Вероятнее всего, что он не продержится весь свой срок, и в Израиле снова будут досрочные выборы.

Впрочем, сегодня мотивация всех оппозиционных сил состоит в желании отстранить от власти Нетаньяху и его партию "Ликуд", а также хотя бы на некоторое время вырваться из замкнутого круга постоянных досрочных выборов, которых в Израиле было уже четыре за последние 2,5 года.

11-дневная война между Израилем и ХАМАС не помогла Нетаньяху удержаться на посту. Хотя коалиционные переговоры оппозиции и были сорваны после начала эскалации, они все же нашли в себе силы собраться снова и довести формирование правительства до конца.

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Из-за своей неоднородности, новое израильское правительство вряд ли сможет добиться существенных сдвигов в ключевых вопросах внешней политики.

Для палестинцев премьерство Нафтали Бенета - лидера право-сионистской партии "Ямина" - ничем не лучше Нетаньяху, и в руководящих структурах палестинской автономии уже выразили скепсис по поводу нового правительства. Впрочем, они надеются, что левые и левоцентристы, а также арабы из партии РААМ, без которых она была бы невозможной, смогут сдерживать правительство от резких и провокационных маневров.

Для США новое правительство - это отличная новость. С администрацией Нетаньяху у Байдена отношения не складывались. У них были разные взгляды на урегулирование палестинского вопроса, ядерные переговоры с Ираном, войну в Сирии. Поэтому, для Байдена уход Нетаньяху и приход к власти новых политических лидеров (а вместе с новым правительством, в Израиле избрали и нового президента, которым стал Ицхак Герцог) дает возможность перезапустить отношения с чистого листа.

Для Ирана формирование нового правительства также не несет значительных изменений.

Правые политические лидеры в Израиле так же категорически против ядерных переговоров США и Ирана, а также отмены против него санкций. Есть вероятность, что присутствие в правительстве левых и более умеренных партий приведет к смягчению позиции Израиля по иранскому вопросу, или по крайней мере к уменьшению уровня критики самой идеи переговоров.

Илия Куса